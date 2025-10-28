Начало подачи заявлений на получение базовой социальной помощи для некоторых категорий перенесли на месяц

Подать заявление на получение базовой социальной помощи можно в сервисном центре Пенсионного фонда или через Дію (Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ)

Кабмин перенес с 1 октября на 1 ноября начало подачи заявок на получение базовой социальной помощи для некоторых категорий граждан.

Об этом говорится в постановлении КМУ 1249 от 1 октября 2025 года, которое вносит соответствующее изменение в постановление КМУ 371 от 25 марта 2025 года.

Начиная с 1 июля за назначением такой помощи могли обратиться те категории украинцев, которые на дату обращения были получателями:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

пособия на детей одиноким матерям;

помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

Планировалось также, что с 1 октября права на базовую социальную помощь приобретают те граждане, которые не имеют права на пенсию и получают государственную социальную помощь, а также люди с инвалидностью.

Размер базовой социальной помощи определяется индивидуально. Базовый размер такой помощи составляет 4500 гривен. В то же время, для каждой семьи размер помощи рассчитывается как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи:

Выплачивать помощь будут по следующим расчетам:

100% базовой величины для первого члена семьи ( уполномоченного представителя семьи, который подает заявление),

уполномоченного представителя семьи, который подает заявление), 100% - для каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также для лиц с инвалидностью I или II группы,

70% базовой величины — для каждого следующего члена семьи.

Для лиц, которые приобрели право на пенсию по возрасту или достигли 60-летнего возраста, но не имеют достаточного количества страхового стажа, размер базовой социальной помощи рассчитывается пропорционально их страховому стажу и составляет:

стаж менее 10 лет — 53% от базовой величины в 4500 грн ( 2385 грн);

2385 грн); от 10 до 20 лет — 62% ( 2790 грн);

2790 грн); от 20 до 30 лет — 70% ( 3150 грн);

3150 грн); 30 и более лет — 88% ( 3960 грн);

Подать заявление на получение такой помощи можно или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, или онлайн — через портал Дія.

Проект будет действовать в течение двух лет, но Министерство социальной политики работает над тем, чтобы сделать его постоянным. Ведомство советует перед подачей заявления на базовую социальную помощь проверить, выгоднее ли получать ее, чем другие действующие виды помощи.

