Базовая социальная помощь 2025. Кто может обратиться, размер выплат, как оформить и кому откажут

16 июля, 09:25
Базовая социальная помощь — новый вид государственной поддержки

Базовая социальная помощь — новый вид государственной поддержки (Фото: vikabest88@gmail.com / Depositphotos)

В июле 2025 года в Украине начался экспериментальный проект для семей с низкими доходами. Они смогут получать базовую социальную помощь.

Базовая социальная помощь — новый вид государственной поддержки, предоставляемой в рамках экспериментального проекта домохозяйствам и лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (постановление Кабинета Министров Украины от 25.03.2025 № 371).

Кто может получить новую помощь

Начиная с 1 июля за назначением базовой социальной помощи имеют право обратиться лица, которые на дату обращения являются получателями:

▪ государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

▪ пособия на детей одиноким матерям;

▪ пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

▪ временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

Размер пособия

Размер базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины (4500 грн) для каждого члена семьи:

100% — для первого члена семьи (уполномоченного представителя);

70% — для каждого следующего члена семьи;

▪ для каждого ребенка до 18 лет и лица с инвалидностью I или II группы — 100% базовой величины,

и среднемесячным совокупным доходом семьи.

С 1 октября право на помощь приобретают граждане, которые не имеют права на пенсию и получают государственную социальную помощь, и люди с инвалидностью.

Для лиц, которые приобрели право на пенсию по возрасту или достигли 60-летнего возраста, но не имеют достаточного количества страхового стажа, размер базовой социальной помощи рассчитывается пропорционально их страховому стажу и составляет:

▪ менее 10 лет — 53% (2385 грн);

▪ от 10 до 20 лет — 62% (2790 грн);

▪ от 20 до 30 лет — 70% (3150 грн);

▪ 30 и более лет — 88% (3960 грн);

от базовой величины (4500 грн).

Как подать заявление и список документов

Подать заявление можно:

лично — в сервисный центр ПФУ;

онлайн — через портал Дія (при условии соответствия состава домохозяйства).

Необходимые документы:

1. Обязательно:

▪ заявление о намерении обратиться за помощью;

▪ заявление о назначении пособия;

▪ паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

▪ ИНН (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

▪ документы, подтверждающие состав домохозяйства;

▪ письменное согласие совершеннолетних членов домохозяйства на обработку персональных данных.

2. В случае необходимости:

▪ подтверждение места жительства;

▪ документы о доходах (если данные отсутствуют в реестрах);

▪ документы, подтверждающие причину нетрудоустройства (справка из ЦЗ, больничный, справка из учебного заведения и т. д.);

▪ акт обследования жилищных условий;

▪ справка об уничтоженном или поврежденном жилье/транспорт;

▪ заявление о том, что жилье не сдается в аренду.

Рассмотрение заявления — до 10 рабочих дней. Помощь назначается на срок до 6 месяцев (с автоматическим продлением).

При каких условиях помощь могут не назначить

Помощь могут не назначить, если:

▪ в составе семьи есть трудоспособные лица (18−60 лет), которые более 3 месяцев не работают, не учатся и не состоят на учете в центре занятости без уважительных причин;

▪ в течение 12 месяцев до обращения или во время получения помощи домохозяйство:

▪ осуществило единовременную покупку на сумму более 100 000 грн;

▪ имеет средства или имущество на сумму свыше 100 000 грн;

▪ имеет второе жилье или 2 и более авто (кроме исключений);

▪ поданы недостоверные или неполные сведения;

▪ рассчитанный размер пособия составляет ноль или отрицательное значение.

Помощь могут прекратить досрочно, если изменятся обстоятельства или будут выявлены нарушения.

Теги:   Соцвыплаты Денежная помощь Семья Дети Многодетные Дия Доходы Документы Заявление Страховой стаж Имущество

