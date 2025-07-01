Сырский рассказал об изменениях базовой общей военной подготовки

Александр Сырский заявил, что базовая военная подготовка увеличиться до 51 дня (Фото: Александр Сырский / Facebook)

В Украине уже в ближайшее время продлят сроки базовой общей военной подготовки до 51 дня. Особое внимание будет уделяться борьбе с вражескими дронами.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.

На данный момент базовая военная подготовка составляет 49 дней.

«От подготовки солдата зависит эффективность наших подразделений, количество уничтоженных врагов, сохранение жизни самого солдата. Срок базовой общей подготовки будет увеличен — до 51 дня (по сравнению с 49 днями сейчас). Двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА противника», — отметил Сырский.

По его словам, это одна из новаций шестого издания программы базовой подготовки, работа над которым завершается.

«Развиваем базовую подготовку в тыловых полосах бригад. Осознаем всю сложность ситуации и усиливаем психологическую подготовку военнослужащих, что является неотъемлемой составляющей их боевой готовности», — добавил он.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что скопление личного состава и военной техники, а также размещение военнослужащих в палаточных городках запрещены.

Сырский также подчеркнул, что за направление подготовки будет отвечать новоназначенный заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Скибюк.