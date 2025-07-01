Главная цель подготовки новобранцев в армии — воспитать стойкость, как физическую, так и ментальную, рассказал в интервью Radio NV 22-летний гранатометчик Андрей с позывным Шеф, который служит в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

По его словам, обучение длилось 55 дней, и все это время «инструкторы вкладывали свою душу» в рекрутов.

«Нас отвозят на локации, мы живем в блиндажах, под землей. По сути адаптация начинается сразу. С восьми утра мы двигаемся на полигон. Это минимум четыре-пять километров. Мы ходили пешком с первых дней. Это физо (физическая подготовка — ред.), это тактика, это такмед и все отработки», — пояснил Андрей.

Реклама

У него и его сверстников, подписавших Контракт 18−24, была мотивация, подкрепленная юношеским максимализмом, но инструкторы сразу поставили очень высокую планку для всех.

«Цель инструктора — морально сломать солдата, чтобы он начал верить в себя. Чтобы перестал думать про всякую хр*нь. Действительно, так и выходит, они нас морально ломают полностью. Они укрепляют нас тем самым», — признался Шеф.

Физические нагрузки чрезвычайно серьезные, вспоминает он.

«Все вместе обняли друг друга и приседаем раз 300. Или дадут бревно, с ним приседаешь, — сказал боец штурмовой бригады. — Я вообще хладнокровный, максимально спокойный человек. Но они вырабатывают в нас стойкость прежде всего. То, что было когда-то для нас тяжелым, со временем становится не таким тяжелым. Вот я выходил на штурм. У нас рюкзаки были где-то по 35 килограммов. Я не мог себе раньше такого представить. А когда ты высаживаешься из [транспорта на штурм], то он становится будто полкилограмма [весом]. Ты его хватаешь, бросаешь в посадку, прыгаешь, набрасываешь и пошел, вперед-вперед».