В Мелитополе вспыхнул пожар в районе военной базы оккупантов — мэр
По словам Федорова, причины пожара уточняются (Фото:t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Утром в среду, 1 февраля, в захваченном Мелитополе Запорожской области жители наблюдали масштабный пожар.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.
По его словам, густой дым валил в нижней части Мелитополя за центральным рынком в районе захваченного оккупантами завода Рефма, где они разместили свою военную базу.
Федоров добавил, что взрывы не были зафиксированы, поэтому «наверняка рашисты заснули с окурком и подгорело».
Причины пожара выясняются, отметил мэр.