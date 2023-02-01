В Мелитополе вспыхнул пожар в районе военной базы оккупантов — мэр

1 февраля, 11:28
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По словам Федорова, причины пожара уточняются (Фото:t.me/ivan_fedorov_melitopol)

По словам Федорова, причины пожара уточняются (Фото:t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Утром в среду, 1 февраля, в захваченном Мелитополе Запорожской области жители наблюдали масштабный пожар.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, густой дым валил в нижней части Мелитополя за центральным рынком в районе захваченного оккупантами завода Рефма, где они разместили свою военную базу.

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Федоров добавил, что взрывы не были зафиксированы, поэтому «наверняка рашисты заснули с окурком и подгорело».

Причины пожара выясняются, отметил мэр.

https://www.youtube.com/watch?v=rFB3DuALz68
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Пожар Война России против Украины

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