Работают Байрактары. За три дня была уничтожена и повреждена техника РФ более чем на $28 млн — Залужный

3 сентября, 11:24
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Мальчик смотрит на заржавевший танк во время выставки уничтоженной российской техники в Киеве, 20 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Мальчик смотрит на заржавевший танк во время выставки уничтоженной российской техники в Киеве, 20 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В течение последних трех дней пара беспилотников Байрактар уничтожила российскую технику общей стоимостью около $26,5 млн.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Так, в период с 31 августа по 2 сентября удалось уничтожить:

  • восемь танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного — $3 млн),
  • по одной САУ Акация ( $1,6 млн);
  • БМП ($0,6 млн);
  • гаубицы ($0,3 млн).

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Также были повреждены пять танков Т-72 и одна БМП на $1,85 млн. Общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники — $28,35 млн.

«Эффективные турецкие Байрактары в умелых руках наших воинов — мощное оружие! Один из аппаратов — помощь от дружеской Литвы», — заявил Залужный, опубликовав видео.

Издание The Insider пришло к выводу, что до конца года Россия ощутит существенное сокращение артиллерийских снарядов и исправной бронетехники, в то время как из-за санкций РФ не может продолжать полноценное промышленное производство вооружений и пополнять их запасы.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла более 49 тысяч своих военных, 2034 танка, 235 самолетов, 4403 боевых бронированных машин и сотни единиц другой техники.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Российская техника Валерий Залужный Байрактар Война России против Украины

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