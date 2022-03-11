Оружие 21 века. Как турецкие Байрактары уничтожают целые колонны армии РФ — видео 11 марта, 15:10 Цей матеріал також доступний українською Bayraktar TB2 (Фото:t.me/Pravda_Gerashchenko)

Байрактар — слово, которое наводит страх на оккупантов. Беспилотник эффективно уничтожает технику и солдат РФ.



Украинские военные без проблем выводят из строя российские гаубицы. Благодаря Байрактару удавалось одним выстрелом уничтожить сразу два ЗРК Бук. Также с его помощью ВСУ превращают в пепел колонны военной техники, перевозящие оккупантов, боеприпасы и их топливо.

Из перехваченных разговоров солдат РФ ясно, что после встречи с беспилотником уцелеть почти невозможно. «Очень много потерь, ждали, попали в засаду, командир полка погиб, с остальным разбираюсь <…> били артиллерия, танки, беспилотники, как я понял, Байрактары летают», — рассказывает о потерях один из оккупантов.

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