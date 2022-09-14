«Мы даже испугались». Как производителя Байрактаров шокировали сборы «народных денег» на беспилотники и готов ли он дарить их снова 14 сентября, 13:31 Три «народных» Байрактара с украинскими узорами в начале сентября были доставлены в Украину (Фото:Сергій Притула / Facebook)

Турецкий предприниматель Халюк Байрактар, СЕО компании Baykar technology, в интервью НВ рассказал, как и почему был решено подарить те беспилотники Байрактар, деньги на покупку которых собирали граждане Украины, Литвы и Польши.

Байрактар заявил, что в его компании глубоко уважают «украинцев как нацию, их стойкость и сопротивление такой несправедливой агрессии», а также поддерживают борьбу Украины за собственный суверенитет и независимость.

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«Мы следили за этими национальными кампаниями [по сбору денег] и понимали, что мы не хотим продавать Байрактары за деньги, полученные таким способом, — пояснил турецкий предприниматель. — Наоборот, мы хотим благодаря таким инициативам максимизировать свою поддержку Украине, стать частью этого движения, передать эти дроны в дар, чтобы Украина могла обеспечить себя большими ресурсами. Но, признаюсь, когда Литва собрала деньги на беспилотники, мы обрадовались, когда это сделали Украина, а затем Польша, мы даже немного испугались (смеется)».

Отвечая на вопрос о том, сколько еще беспилотников Baykar technology готова подарить странам, которые могут собрать деньги на их покупку, Байрактар отметил, что продажа БПЛА в подобном случае не принципиальна.

«Мы уже дарили Байрактары Литве, Польше и Украине. Если еще кто-то сможет собрать… Ну, дерзайте, мы посмотрим», — вновь рассмеялся Халюк Байрактар, с которым НВ побеседовал в кулуарах киевского форума YES.

Ранее Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 млн грн на беспилотники Байрактар за три дня. Целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а украинцы за три дня собрали на четыре.

После этого компания-производитель беспилотников Baykar сообщила, что не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.



Фонд Сергея Притулы купил на деньги, собранные в рамках проекта Народный Байрактар, спутник компании ICEYE. Компания предоставит Минобороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который уже находится на орбите. Также Украина получит доступ к созвездию SAR-спутников.

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