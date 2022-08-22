«Первое убийство». Bayraktar от литовцев уже уничтожает российских оккупантов в Украине — видео 22 августа, 16:52 Беспилотник Bayraktar от литовцев назвали Vanagas (Ястреб) (Фото:Arvydas Anušauskas / Twitter)

Беспилотник Bayraktar, на который литовцы собрали более 5 миллионов евро, уже уничтожает российских оккупантов на территории Украины.

Об этом сообщил журналист Андрюс Тапинас.

Он также подчеркнул, что это первое убийство этого беспилотника. Эту же информацию литовскому журналисту подтвердили в Минобороны Украины.

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«Первое убийство литовца Bayraktar Vanagas!!! Подтверждено Министерством обороны Украины», — написал он.

На видеозаписи можно увидеть перемещения российских оккупантов и их автомобили рядом с ними. Затем с беспилотника по врагу был нанесен удар.

Сбор средств на Байрактар для Украины инициировал телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас. После того, как в Литве за три дня собрали более 5 млн евро на беспилотник, турецкая компания-производитель Baykar объявила, что передаст его бесплатно.

Тапинас рассказал, что собранные средства уже направили на бомбы и ракеты для Байрактара, антидронные ружья и планируют также закупить три разведывательных беспилотника и помочь госпиталю в Черкассах, где лечатся украинские военные.

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