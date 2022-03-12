Байрактар уничтожил систему РЭБ оккупантов в Киевской области: Залужный показал видео

12 марта, 07:18
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В Киевской области работал Байрактар (Фото:Кадр видео Валерий Залужный/facebook.com)

В Киевской области работал Байрактар (Фото:Кадр видео Валерий Залужный/facebook.com)

Украинские военные с помощью беспилотника Байрактар уничтожили систему радиоэлектронной борьбы российских оккупантов в Киевской области.

Соответствующее видео обнародовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Наши операторы Bayraktar TB2 искусно „отработали“ систему РЭБ противника в Киевской области», — написал он у себя в Facebook.

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/1094312201351454/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Валерий Залужный Байрактар Война России против Украины

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