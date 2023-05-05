«Птицу жалко, но это техника». В Воздушных силах рассказали о потерявшем управление украинском Bayraktar, который сбили над Киевом 5 мая, 08:26 Беспилотник Bayraktar над Киевом, 4 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Беспилотник Bayraktar, сбившийся над Киевом накануне, 4 мая, был единственным дроном в воздушном пространстве, из-за которого и объявили воздушную тревогу. Как он туда попал, будут выяснять.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в пятницу, 5 мая.

Тот факт, что видели, как БПЛА сбили над Майданом Незалежности, а обломки упали в Соломенском районе столицы он объяснил «визуальным эффектом».

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По словам Игната, может казаться, что дрон летит над твоим домом, а на самом деле — в пяти или больше километрах, а когда падает, то тоже пролетает определенное расстояние.

«Да, это был беспилотник, к сожалению, наш Bayraktar. Птицу жаль, в конце концов мы теряли их уже на фронте, но делать из этого такую новость… Случается потеря управления, это техника. Не пускать же это все на самотек. Нужно было его просто обезвредить и других вариантов, похоже, не оставалось», — сказал спикер Воздушных сил.

Игнат подчеркнул: сейчас важно разобраться, как и почему это произошло, поскольку беспилотники на вооружении Украины. По его словам, было много вопросов и ажиотажа, но «когда мы теряем самолет или пилота, в разы меньше внимания к такой ситуации».

В четверг вечером, 4 мая, в Киевской области, а затем в Киеве объявили воздушную тревогу. Вскоре сообщили о работе ПВО и взрывах в Соломенском районе столицы. Власти заявили о падении обломков БПЛА: начался пожар, пострадавших нет.

Позже Воздушные силы сообщили, что над Киевом сбили потерявший управление дрон Bayraktar TB2.