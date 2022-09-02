Трамп и его идеология являются «угрозой для США» — Байден 2 сентября, 18:06 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден в обращении к американцам подверг критике идеологию своего предшественника Дональда Трампа и его сторонников.

Издание Politico назвало речь Байдена одной из «самых резких» за время его президентства.

В четверг, 1 сентября, президент США выступил с речью в Зале независимости в Филадельфии, где была подписана Декларация независимости США. Байден заявил, что не осуждает все 74 миллиона американцев, два года назад голосовавших за Трампа, подчеркнув, что не каждый республиканец, даже не большинство республиканцев, являются MAGA -республиканцами.

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«Дональд Трамп и его MAGA-республикинцы представляют собой экстремизм в нашей стране, являются угрозой фундамента нашей демократии. Нет сомнений, что республиканская партия оказалась во власти Дональда Трампа и его движения. Это угроза нашей стране», — заявил Трамп.

Президент США заявил, что республиканцы по движению MAGA не уважают Конституцию, не верят в верховенство закона и отказываются признать результаты свободных выборов.

Джо Байден подчеркнул, что движение MAGA хочет направить движение США в обратную сторону в ту Америку, «где нет права выбора, права на неприкосновенность частной жизни, права на предупреждение беременности, права жениться на любителе».

По словам сотрудников Белого дома, выступление Байдена является частью стратегии сохранения большинства в Палате представителей и Сенате на промежуточных выборах 8 ноября.

Представители Республиканской партии раскритиковала Байдена за его речь, обвинив в разжигании вражды в обществе.

В ноябре 2022 года пройдут промежуточные выборы в Конгресс США, на которых будут избираться 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора.

Ранее экс-глава Белого дома говорил, что рассматривает возможность участия в следующих президентских выборах в 2024 году. В сентябре 2021-го Трамп намекнул на свое участие в президентской кампании. По его словам, от этого его может удержать лишь плохое состояние здоровья.

Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что Республиканская партия поддержит кандидатуру Трампа, если он все же будет баллотироваться.

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