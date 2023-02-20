«Сигнал всем партнерам». Визит Байдена в Киев показал однозначную поддержку Украины в войне — Резников

20 февраля, 14:48
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Визит президента США Джо Байдена в Киев является свидетельством однозначной поддержки Украины в несправедливой войне, которую развязала Россия, заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга.

Об этом сообщает Укринформ.

Отвечая на вопрос о том, был ли этот визит символичным или прагматичным, министр выбрал второй вариант.

«Это как раз показ однозначной поддержки Украины в этой несправедливой войне. Это однозначный сигнал всем партнерам быть вместе с Украиной относительно того, что „верьте в победу Украины“. Не просто „дадим им продержаться и выжить“, а „верьте в победу Украины и делайте для этого все“. И самое главное — быстро», — сказал Резников.

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В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев, хотя его ждали в Польше. Это был его первый визит в Украину после полномасштабного вторжения РФ.

Байден провел встречу с Зеленским, после которой анонсировал предоставление дополнительной помощи Украине на 500 млн долларов. Она будет содержать больше военного оборудования, в том числе артиллерийские боеприпасы, переносные противотанковые комплексы Javelin и гаубицы.

Также глава США анонсировал новые санкции против России.

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Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Джо Байден Алексей Резников Война России против Украины встреча Байдена и Зеленского визит Джо Байдена в Украину

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