Байден в ноябре может встретиться с Си Цзиньпинем — WSJ

12 августа, 20:35
Джо Байден и Си Цзиньпин в 2013 году (Фото:REUTERS/Lintao Zhang/Pool)

Джо Байден и Си Цзиньпин в 2013 году (Фото:REUTERS/Lintao Zhang/Pool)

Китай готовит первый с начала пандемии коронавируса визит своего лидера Си Цзиньпина за границу осенью, в рамках которого он может встретиться с президентом США Джо Байденом, сообщает WSJ.

Если же встреча состоится, то это будет их первая встреча с момента избрания Байдена президентом США.

Ожидается, что первый заграничный визит с начала 2020 года Си Цзиньпин совершит в страны Юго-Восточной Азии. В частности, он планирует принять личное участие в саммите Группы двадцати на индонезийском острове Бали, который состоится 15−16 ноября.

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После этого Си Цзиньпин отправится в Бангкок, где примет участие в заседании форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По данным WSJ, именно в рамках мероприятия готовится потенциальная встреча лидеров США и КНР.

Министерство иностранных дел Китая и Белый дом по запросам издания не подтвердили и не опровергли информацию о возможном визите Байдена и Си Цзиньпина.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Китай Джо Байден Си Цзиньпин

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