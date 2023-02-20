«У Путина непорядок на чердаке». Как визит Байдена в Киев скажется на фронте и когда ВСУ пойдут в наступление — интервью NV 20 февраля, 18:27 Эксклюзив NV Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Военный эксперт Павел Нарожный в интервью Radio NV объяснил, когда может произойти украинское контрнаступление и в каком направлении, какое вооружение нужно ВСУ и как повлияет визит президента США Джо Байдена в Киев на ситуацию на украинских фронтах.

— Белый дом советует Украине не тянуть с контрнаступлением, об этом пишет Politico. Насколько сейчас благоприятны условия для украинского контрнаступления?

— Все сейчас говорят о российском наступлении, будто бы идет какое-то огромное нашествие, какая-то группировка строится. На самом деле, ничего подобного нет. Все, что мы видим, это увеличение количества атак.

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Но нет какой-то огромной сформированной группировки с бронетехникой, артиллерией, в количестве 100-150 тысяч [человек], необходимых для того, чтобы как-то пробить оборону на Донбассе.

Относительно нашего контрнаступления. Я не уверен, что у нас сейчас есть свободных примерно 10 общевойсковых бригад. Где-то о пяти-десяти нужно говорить для того, чтобы наступать на Донбассе.

Мы сейчас ожидаем огромную волну помощи. Эта огромная волна придет примерно в середине марта.

Сейчас у нас сравнительно благоприятная погода, тепло. Это в Киеве у нас сейчас солнце, на Донбассе идет снег, там каша страшная. Вооруженные силы не смогут использовать тяжелую технику, такую как танки, гусеничные самоходные артиллерийские установки и т.д. Поэтому прямо сейчас, я больше, чем уверен, что нашего контрнаступления не будет.

Направления этого возможного контрнаступления. Наступать на Донбасс нам невыгодно. Почему? Потому что у врага в Донецкой области лучшая логистика: длинная граница, огромное количество железных дорог, автомобильных дорог, по которым можно совершать поставки.

Теоретически возможно наступление в Луганской области. Почему? Потому что там врагу не так удобно. У нас очень хорошие позиции. Наступление возможно в сторону Кременной.

Но самое вероятное, на мой взгляд, наступление на Мелитополь, на Бердянск. Почему? Потому что он важен исключительно с военной точки зрения. Мелитополь находится на пересечении двух автомобильных дорог, в него входит железнодорожная ветка. Освобожденный Мелитополь означает, что вся группировка, которая находится в Херсонской области до перешейка, пожалуй, до Джанкоя, будет отрезана от линий поставок, идущих через Мариуполь и Мелитополь.

Для нас очень важен порт Бердянска — выход на Азовское море, возможность делать какие-то операции в Азовском море, возможность атаковать Крымский мост с двух сторон.

И, пожалуй, один из самых главных пунктов — Энергодар и атомная электростанция, которая важна для нашей энергетической инфраструктуры, безопасности страны. Маловероятны какие-то атомные, радиационные загрязнения, но все равно нужно этого избежать и сделать невозможным эти вопросы.

Если говорить о возможном контрнаступлении, то реальный срок этого наступления — после сезона дождей, после марта, когда подсохнет почва. Это, пожалуй, середина апреля — начало мая. Когда мы насытим танками, артиллерийскими системами наши вооруженные силы, тогда мы сможем атаковать.

Кроме того, сейчас формируется несколько воинских частей. Все слышали о так называемых бригадах наступления, Азов вошел в эту коалицию. Кроме того, формируются несколько бригад морской пехоты, другие общевойсковые бригады. Они сейчас на этапе становления и появятся примерно через полтора-два месяца. Тогда этот кулак станет гораздо мощнее, гораздо больше по размеру. Поэтому ожидаем мая.

— Наиболее обсуждаемая сейчас тема — визит Джо Байдена в Киев. А как бы его визит мог повлиять на ситуацию на украинских фронтах, в частности?

– Один Байден — это не очень мощная военная единица (шутит — ред.). Речь идет о поддержке, которую он привезет за собой. Я не думаю, что он приехал просто поговорить, возложить цветы к памятнику погибших украинских воинов. Я уверен, что будет какой-нибудь месседж и этот месседж будет очень мощный.

Что это может быть, сказать очень тяжело. Это могут быть F-16, некое минимальное их количество. А минимальное количество — это 12 штук, эскадрилья. Возможно, будет большее количество — три-четыре эскадрильи.

Это может быть какое-то дальнобойное оружие, могут быть ATACMS, о которых мы очень долго говорим, очень долго просим. Какое количество они могут передать? Немного. Думаю, речь может идти о количестве до 50 штук. Хотя они никогда не сообщают количество боеприпасов — ни артиллерийских, ни HIMARS, никаких.

Возможно, будут передавать танки в большом количестве. Возможно, передадут какую-нибудь авиацию. Это могут быть боевые вертолеты, скажем, Apache для использования на линии фронта.

Что он мог с собой привезти? Большее количество артиллерии. Это могут быть гаубицы начиная от калибра 105 до 152 мм.

Это могут быть артиллерийские боеприпасы. То, о чем мы долго уговариваем Штаты, они нам не дают. У них на складах со времен Холодной войны лежат кассетные боеприпасы DPICM, которые они сами использовать не могут, так как подписали международную конвенцию по запрещению использования кассетных боеприпасов. Украина же не подписывала эту конвенцию. Кроме того, Россия по [Украине] без колебаний стреляет кассетными боеприпасами.

Но Штаты пока нам такие боеприпасы не дают, а их у них лежат миллионы штук, и они ждут утилизации. С технической точки зрения они в отличном состоянии, ими можно стрелять, но они отказываются нам их передавать. А именно артиллерийские боеприпасы для нас очень важны, потому что мы стреляем их в таком количестве, в котором все страны НАТО вместе взятые не могут их пополнять.

Речь идет о том, что нужно перейти на какой-то другой качественный уровень для того, чтобы уничтожать не только артиллерией врага, но и другими методами. И эти кассетные боеприпасы — возможный сценарий, который нам передадут.

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— Украина получит от США новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов. Достаточно ли этого?

— 500 миллионов? В настоящее время Пентагон подписал контракт на 522 миллиона долларов на артиллерийские боеприпасы. Такое количество мы примерно выстреливаем за один месяц. Чтобы все люди понимали, что война — это очень дорого.

Стоимость одного артиллерийского выстрела — это примерно 2,5-3 тысячи долларов. Очень много может быть оговорок — какой именно боеприпас, какого калибра, какой дальности, какой порох, взрыватель, но примерно цифра вот такая. В сутки мы производим пять тысяч выстрелов. Умножаем пять тысяч на три тысячи долларов и на 30, получаем примерно арсенал на один месяц работы нашей украинской артиллерии.

Потому 500 миллионов, с одной стороны, это огромная цифра, но это один месяц. Нам требуется сейчас гораздо больше помощи.

— Хочу обсудить с вами результаты Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась в Германии на днях. Стала ли она прорывом для Украины по поставкам дальнобойного оружия? С тем, что Украине нужно оружие и как можно скорее, как будто бы все согласились, а что дальше?

— К сожалению, четких конкретных сообщений о предоставлении такого оружия нет. Единственный — премьер-министр Великобритании сказал, что Великобритания первая, кто предоставит такое оружие. С большой вероятностью это будут ракеты Storm Shadow. Это ракеты дальностью более 500 км. Точно не известна их дальность, потому что в разных источниках указывается разная. Я уверен, что это делается, чтобы запутать предполагаемого противника, чтобы никто не понимал, по чем может ударить Франция и Британия. Это ракета совместного британо-французского производства.

Других сообщений от других союзников нет, нет. У всех есть дальнобойное оружие на руках, но есть какие-то колебания.

Были другие сигналы, очень важные для нас, от Германии, от Франции, которые сказали, что ускоряют производство Caesar. Но, к сожалению, относительно дальнобойного оружия у нас только конкретное сообщение, конкретный контракт от Пентагона, который заказал GLSDB, бомбы дальностью 150 километров. Но неконкретное сообщение от Британии, которая сказала, что передаст, но что и когда — неизвестно.

— Алексей Резников, министр обороны, заявил, что западные страны уже созрели для передачи боевых самолетов Украине. О чем идет речь?

— Созрели. Это означает, что идут какие-то предметные переговоры на эту тему. Обсуждается количество, какие именно аэродромы будут использоваться. Уверен, что наши западные союзники потребуют, чтобы мы каким-то образом обеспечили безопасность этих самолетов, чтобы мы с ними обсуждали стратегию и тактику их использования. Я думаю, что сейчас мы находимся где-то на этом этапе.

Все готовы, но еще не передали.

Как у нас лето 2022 года было под знаком передачи артиллерии. Огромное количество артиллерии мы получили: начали получать где-то в апреле, но самая большая партия была летом. Осень прошла под знаком ПВО, и немного начали говорить о ПРО. Зима прошла под знаком танков и ПВО. А весна, думаю, будет под знаком авиации, прежде всего.

— Эстония предложила странам ЕС совместно закупать боеприпасы для Украины. Это ускорит процесс получения оружия или наоборот усложнит его?

— Трудно сказать, потому что это более бюрократический вопрос. Я думаю, что, вероятнее всего, это не закупать, а получать со складов стран-союзников. Хотя вряд ли они на такое пойдут, потому что эти склады уже и так мы очень хорошо подточили, используя это оружие. И более быстрый путь, что мы получим готовое со склада, а европейцы будут контрактовать себе оружие, которое будет заполнять их склады потом.

Но это мои желания. Как оно будет действительно, сказать трудно. Я уверен, что европейцы не хотят остаться без оружия и боеприпасов, имея под боком такую страну, как Россия.

— Чего ждать в ближайшие дни. 20 февраля — День памяти героев Небесной сотни. Именно в этот день был коварно захвачен Крым в свое время. 24 февраля вот-вот будет на календаре. На годовщину вторжения Россия может нанести удар по всей Украине или усилить атаки на фронте. Чего ждать?

— Во-первых, очень тяжело делать какие-то прогнозы по человеку, у которого не очень порядок на чердаке, скажем так. Но точно известно, что он (Путин — ред.) — любитель этого символизма, всевозможных цифр, дат, «пятилетка за три года», на 9 мая — огромный парад, захватить Донецкую область до какой-то даты. Он это любит.

Уверен, что какая-то провокация, какие-то удары точно будут на годовщину войны, на 24 февраля. Поэтому обязательно нужно не игнорировать сигналы воздушной тревоги, быть готовым ко всему. Собрать какой-нибудь минимальный набор, который нужен для того, чтобы пересидеть в бомбоубежище все, что нужно пересидеть. И быть готовым к тому, что два-три дня быть более или менее внимательными.

Наша ПВО перехватывает примерно 90% всех летящих ракет из тех, что мы можем сбивать. Но есть некоторые виды ракет, которые мы не можем сбивать — это С-300, С-400, Х-22, баллистические ракеты, Искандеры и т.д. К сожалению, у врага они все еще есть и есть в достаточно заметном количестве. Поэтому не игнорируем сигналы воздушной тревоги, готовимся ко всему. Но я уверен, что мы относительно легко переживем эту годовщину.