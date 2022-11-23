Байден распорядился выделить еще 400 миллионов долларов на военную помощь Украине

23 ноября, 18:50
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

В среду, 23 ноября, президент США Джо Байден распорядился выделить еще 400 миллионов долларов на военную помощь Украине.

Обновлено в 19:02. В Минобороны США рассказали, на что уйдут 400 миллионов:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS и NASAMS;
  • 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотникам;
  • 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 10 тысяч 120 мм минометных снарядов;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • 150 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
  • свыше 100 легких тактических машин;
  • более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • свыше 200 генераторов;
  • запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники.

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Об этом сообщили в Белом доме.

Такая помощь направлена на оборонные потребности Украины. В частности, на учения и подготовку украинских военнослужащих.

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18 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена работает над увеличением финансирования помощи Украине.

15 ноября президент Джо Байден попросил Конгресс выделить еще более 37 миллиардов долларов экстренной помощи Украине.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Военные учения Российская агрессия Джо Байден Оборона Военная помощь Война России против Украины

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