Вероятно, в место скопления оккупантов. В Мариуполе сообщают о «бавовне», зафиксировано два попадания 11 марта, 15:25 Последствия взрывов в Мариуполе (Фото:Скриншот из видео/Петр Андрющенко)

В субботу, 11 марта, во временно оккупированном Мариуполе зафиксировано два попадания, предположительно, в местонахождение российских оккупантов.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Отмечается, что жители оккупированного города сообщают о «прилетах» в районе аэропорта и Агробазы. Информация уточняется.

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Как сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, 10 марта в городе прозвучало более 20 взрывов, в результате которых в Кальмиусском районе исчезла мобильная связь.