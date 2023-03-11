Вероятно, в место скопления оккупантов. В Мариуполе сообщают о «бавовне», зафиксировано два попадания

11 марта, 15:25
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Последствия взрывов в Мариуполе (Фото:Скриншот из видео/Петр Андрющенко)

Последствия взрывов в Мариуполе (Фото:Скриншот из видео/Петр Андрющенко)

В субботу, 11 марта, во временно оккупированном Мариуполе зафиксировано два попадания, предположительно, в местонахождение российских оккупантов.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Отмечается, что жители оккупированного города сообщают о «прилетах» в районе аэропорта и Агробазы. Информация уточняется.

Видео дня

Как сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, 10 марта в городе прозвучало более 20 взрывов, в результате которых в Кальмиусском районе исчезла мобильная связь.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Мариуполь Российская армия хлопок

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