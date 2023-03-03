В Мариуполе прогремели три громких взрыва 3 марта, 13:45 После взрывов в Мариуполе был виден густой черный дым (Фото:Спротив Маріуполь/Telegram)

В пятницу, 3 марта, в захваченном РФ Мариуполе прогремели три громких взрыва.

Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, все они произошли в районе Левобережья.

Громко также было в Кальмиусском районе по проспекту Никопольский.

После взрывов на Левобережье в направлении в небе поднялся густой черный дым.

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Российские оккупанты заявили, что это работает ПВО.

Другие детали пока не сообщаются.

С февраля в Мариуполе все чаще фиксируют взрывы в районе баз расположения войск РФ и техники оккупантов.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявляла, что направление Мариуполя уже доступно для защитников Украины.

На фоне «бавовны» в Мариуполе российские оккупанты начали «контрпартизанские мероприятия».



