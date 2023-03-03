В Мариуполе прогремели три громких взрыва
После взрывов в Мариуполе был виден густой черный дым (Фото:Спротив Маріуполь/Telegram)
В пятницу, 3 марта, в захваченном РФ Мариуполе прогремели три громких взрыва.
Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, все они произошли в районе Левобережья.
Громко также было в Кальмиусском районе по проспекту Никопольский.
После взрывов на Левобережье в направлении в небе поднялся густой черный дым.
Российские оккупанты заявили, что это работает ПВО.
Другие детали пока не сообщаются.
С февраля в Мариуполе все чаще фиксируют взрывы в районе баз расположения войск РФ и техники оккупантов.
Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявляла, что направление Мариуполя уже доступно для защитников Украины.
На фоне «бавовны» в Мариуполе российские оккупанты начали «контрпартизанские мероприятия».