В Мариуполе прогремели три громких взрыва

3 марта, 13:45
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После взрывов в Мариуполе был виден густой черный дым (Фото:Спротив Маріуполь/Telegram)

После взрывов в Мариуполе был виден густой черный дым (Фото:Спротив Маріуполь/Telegram)

В пятницу, 3 марта, в захваченном РФ Мариуполе прогремели три громких взрыва.

Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, все они произошли в районе Левобережья.

Громко также было в Кальмиусском районе по проспекту Никопольский.

После взрывов на Левобережье в направлении в небе поднялся густой черный дым.

Видео дня

Российские оккупанты заявили, что это работает ПВО.

Другие детали пока не сообщаются.

https://www.youtube.com/watch?v=5NY0LnJY34Q&embeds_euri=https%3A%2F%2Fnv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

С февраля в Мариуполе все чаще фиксируют взрывы в районе баз расположения войск РФ и техники оккупантов.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявляла, что направление Мариуполя уже доступно для защитников Украины.

На фоне «бавовны» в Мариуполе российские оккупанты начали «контрпартизанские мероприятия».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мариуполь хлопок Война России против Украины

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