На фоне «бавовни». В Мариуполе российские оккупанты начали «контрпартизанские мероприятия» — советник мэра 2 марта, 10:13 Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне «бавовни» в Мариуполе российские оккупанты начали «контрпартизанские мероприятия», заявил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram в четверг, 2 марта.

«Мариуполь — тотальная зачистка. Большое количество военных с отметками росгвардии. Контрпартизанские мероприятия по всему Кальмиусскому району города», — написал он.

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Чиновник призвал избегать посещения опасного участка, удалить из телефонов все, что может быть «двусмысленно воспринято», а также сменить номера с +38 на код +7.

Андрющенко заявил, что движение транспорта по Никопольскому проспекту остановлено росгвардией.

В четверг, 23 февраля, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о нескольких взрывах в Мариуполе. Накануне Андрющенко говорил, что ВСУ в Мариуполе уничтожили два склада с топливом.

Также в этот день мэрия Мариуполя сообщала об ударах ВСУ по БК оккупантов в районе морского порта.



Ночью 21 февраля в Мариуполе прогремели 12 взрывов, известно о попадании в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявляла, что направление временно захваченного российскими оккупантами Мариуполя уже доступно для защитников Украины.