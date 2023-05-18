В оккупированном Крыму произошел взрыв на железной дороге, движение между Симферополем и Севастополем остановлено 18 мая, 09:40 Оккупационные «власти» Крыма сообщили, что с рельсов сошел поезд с зерном (Фото:ASTRA/Telegram)

В оккупированном Крыму недалеко от Бахчисарая произошел взрыв на железной дороге, товарный поезд сошел с рельсов.

По данным издания Baza, взрыв произошел около 8:20 утра 18 мая. С рельсов сошли пять вагонов с зерном.

Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено.

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В Telegram-канале Astra появились фото сошедших вагонов. Там уточнили, что инцидент произошел в районе села Чистенькое.

Фото: Astra/Telegram

Так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов подтвердил, что на железной дороге сошли вагоны с зерном, а движение поездов между Симферополем и Севастополем приостановлено. Однако он умолчал о взрыве.

В Крымской железной дороге сообщили РИА Новости, что сход грузового поезда произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. На местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.

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Оккупационные «власти» признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, взрыв на нефтебазе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью 40 тысяч тонн. Нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота страны-агрессора, корабли которого обстреливают Украину.