«Россиян можно не бояться, их нужно бить». Интервью с главой первого батальона тюркоязычных народов, борющихся против Путина и Кадырова 5 декабря, 09:26 Эксклюзив НВ Сразу после формирования батальона Алмаз Кудабек выступил с обращением к Путину и Кадырову. (Фото:Скриншот из видео / t.me/Tsaplienko)

В конце ноября сформировался первый в Украине батальон тюркоязычных народов Туран. Возглавил его гражданин Кыргызстана Алмаз Кудабек.

В интервью Радио НВ Кудабек объяснил, зачем он воюет за Украину, почему марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров и его кадыровцы никакого отношения к исламу не имеют и как, благодаря украинцам, изменилась жизнь тюркоязычных народов.

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— Хочу расспросить вас о батальоне Туран. Могли бы вы рассказать о том, кто эти люди? Что вас объединяет?

— Нас объединяет, во-первых, религия, во-вторых, язык. Тюркоязычные люди. То есть, очень похожий язык, мы понимаем друг друга без перевода, очень много национальностей туда входит.

И на данный момент то, что совершает геноцид Путин, и, прикрываясь религией, Рамзан Кадыров объявляет джихад для нас вообще… Мы будем бороться против того, что они будут прикрываться, и против Путина, потому что он совершает геноцид. Каким способом он делает этот геноцид? Мобилизует тюркоязычный народ, проживающий в России, отправляет на [войну в качестве] пушечного «мяса».

— Как вы возглавили батальон? Как вы прошли путь от человека, который просто собирался жить и работать в Киеве, до того, чтобы возглавить батальон тюркоязычных народов?

— Я приехал сюда, начал работать барбером, хотел понять местный рынок. Но пока я начал это понимать, в феврале началась война. И когда это все я своими глазами увидел, мое воспитание, как мужчины, не позволило уехать отсюда, оставить в беде наших друзей, украинцев. Потому что я не замечал, чтобы здесь были какие-то «неонацисты», «фашисты».

И я не мог просто уехать, начал искать добровольные батальоны. Я понимал, что через военкомат меня не возьмут, потому что я не гражданин Украины. Попал в добровольный батальон. Там воевал. Брали пленных тюркоязычных [людей], спрашивал у них, почему они пришли. Они говорили, что их заставили: «Если не пойдем воевать, то закроют в тюрьму». И я связался с нашими братьями с Турции, с тюркоязычными народами, получил какие-то советы и начал уже создавать батальон. И, благодаря ВСУ, я создал батальон Туран.

— Почему исламские духовные лидеры России открыто выступают за эту войну, во всем поддерживают Путина и Кадырова?

— Потому что это все за деньги, они продажные мулы.

Он (Кадыров — ред.) призывает джихад, прикрывая свои преступления, которые делает в Украине. А на самом деле — огромные деньги крутятся.

Мы хотим, чтобы и наши друзья-украинцы понимали, что ислам не такой агрессивный. Мы хотим показать обратный момент, что ислам не такой. Да, мы мусульмане, пришли защищать. Много людей сейчас желающих попасть в Туран, все мусульмане. И у нас не такая агрессивная религия.

Кадыров и кадыровцы, которые взяли оружие в руки, никакого не имеют отношения к исламу, чтобы все понимали. И те люди, которые открыто призывают в войне защищать якобы родину, защищают они кремлевский режим Путина. И вы должны понимать, что эти люди никакого отношения не имеют к исламу.

Ученые, которые не одну книгу прочитали, всю жизнь проповедовали, занимаются религией, сказали открыто, что они никакого не имеют отношения к исламу. А ислам, наоборот, справедливая религия, когда ты всегда готов защищать слабых людей, а не говорить про всякие джихады, уничтожать малые народы.

Спасибо нашим друзьям-украинцам, за то, что они начали понимать, что настоящий ислам — это добро.

— Чеченцев также очень оскорбляет, когда кадыровцев называют чеченцами, они подчеркивают, что нельзя так делать.

— Я из-за этого никогда кадыровцев не называю чеченцами, потому что они не относятся к чеченскому народу, они продались, они забыли свою историю, они забыли, как русская армия уничтожала чеченцев, очень много наших братьев потеряли детей, половину населения они потеряли. Они никогда не забудут этого, они всегда помнят.

Чеченцы всегда могут говорить русским, кто они, указывать им место. Потому что самые большие потери несли чеченцы.

На данный момент геноцид украинцев идет. Объединяет одно общее плохое прошлое чеченцев и украинцев, потому что очень похожие судьбы. Также, как в Чечне уничтожались люди, как мирных жителей убивали, так же убивают сейчас здесь, в Украине.

— Что вы увидели на поле боя с нашей стороны? Что вы увидели со стороны российских оккупантов?

— Российские оккупанты, знаете, реально зомби. Я вижу только со стороны России «зомбиков», которые умирают, но все равно идут вперед.

Со стороны украинцев я увидел, что когда все плохо — смеются, шутят. Когда все уже очень плохо, ты даже умрешь, при этом умудряются шутить, мотивироваться. И после этого я уже больше стал замотивированный, больше уже не жалею, что я воюю на стороне Украины и украинцев.

Я очень рад, что у меня появилось очень много друзей украинцев. Украинцы — это люди, которые не фальшивые.

А они (россияне — ред.) просто как зомбики идут и умирают просто так, не мотивированы ничем, не обеспечены ничем, как бомжата туда-сюда бегают, не научились даже стрелять нормально.

Я не говорю, что они там все такие не воины. Да, там есть воины, опытные очень даже. Но на стороне Украины огромная мотивация.

И я с первых дней войны, с 24 февраля взял в руки оружие, пошел воевать. Когда вижу вокруг себя украинцев, как они себя ведут на поле боя, как смело себя показывают, даже девушки некоторые, после этого у меня появляется большая мотивация. Я с каждым днем все больше зол на русских людей — не только на русскую армию, не только на Путина, не только Кадырова. Я злой на всех. Потому что они наглым способом поддерживают [нападение на Украину].

Когда у меня время появляется, я каждый день пытаюсь вести эфиры, стримы в ТикТок, объяснять тюркоязычным народам, братьям-казахам, братьям-киргизам, еще другим братьям рассказываю, что здесь происходит. Я со своими этими стримами, можно сказать, братьев-татар поднял, башкиров поднял, казахов ополчил против русских, кыргызов заставил уехать из России, из Москвы, чтобы не мобилизовали.

Около 100 тысяч людей я прямо с России заставил [уехать] своими стримами. Я одновременно и на поле боя, и на информационном поле воевал, потому что правда на моей стороне, Аллах это все видит и защищает меня. Я оставался невредимым, даже царапины нет благодаря Аллаху. Сам удивляюсь, но я на правильной стороне.

— Понимают ли сейчас в тюркоязычных странах, что России бояться больше не надо?

— Конечно, это все понимают. В первую очередь показали украинцы, как с ними надо обращаться, как надо их бить. Можно не бояться.

Ополчились миллионы людей против меня, обсуждают меня, говорят, что я продажный, за деньги какие-то продался. Хотя я с украинского правительства, со стороны Америки я ни копейки не получал. Это неважно. Самое главное, что там есть люди, которые начали не бояться, начали говорить правду, начали смело об этом выступать. Это меня радует, потому что я не зря тратил время и не зря вел эфиры.

— Довольно много людей в России, как собак Павлова, приучили говорить, что «я русский», отказаться от своей культуры, забыть свой язык… Вы могли наблюдать эту эволюцию. Как это происходило?

— Конечно, я всю жизнь прожил в постсоветском пространстве. Даже если в России не был, я проживал там и все своими глазами видел, как русские наглым путем пытаются истории какие-то вычеркнуть, свое куда-то засовывать.

Моя мама, например, жила в Советском Союзе. Она рассказывала, что между собой даже на своем родном языке не общались, когда в автобусе сидели русские люди. Настолько был [сильный] контроль.

У нас очень древняя история, многое они украли, переписали. Из-за этого они не хотят, чтобы мы вспоминали свою историю, потому что по башке мы давали в свое время этим русским людям. Но они забыли это, потому что пропагандисты очень постарались. Вплоть до того, что между собой нельзя было общаться на киргизском или на казахском, на узбекском. Они пытались [сделать так], чтобы все говорили на русском языке. Благодаря Украине, украинцам, то, что они выстояли, дали по башке хорошенько (и дают), благодаря этому другие народы сейчас живут мирно.

Если бы Украина сразу, как они планировали, сдалась бы, они пошли бы дальше — в Казахстан, Кыргызстан, всех начали бы уничтожать и нести свой «русский мир». И то, что Украина в данный момент дает отпор, это очень хорошо. Их надо уничтожать изнутри, снаружи, каждый день с этим бороться. Потому что слабые русские — это безопасность народов СНГ. Им нельзя давать силу. Если они почувствуют силу, начинают вокруг себя жрать, как паразиты.