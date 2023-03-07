В ПЦУ и Киево-Печерской лавре разъяснили ситуацию с отпеванием бойцов батальона Братство 7 марта, 16:26 Украинские военные несут гробы с погибшими собратьями возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве, 8 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Православной церкви Украины и Киево-Печерской лавре отреагировали на сообщения об отпевании бойцов батальона «Братство», которое хотели провести в Успенском соборе Лавры.

В Лавре рассказали, что национальный заповедник получил обращение от воинской части о проведении панихиды в Успенском соборе в нерабочее время 3 марта. Его рассмотрели в понедельник, 6 марта, ответив относительно процедуры проведения богослужений.

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Там заявили, что в тот же день в заповедник прибыл гражданин, представившийся представителем Братства, и заявил, что получил согласование Минкульта относительно панихиды, но «не предоставил никаких подтверждающих документов».

В 19:07 на адрес заповедника пришло письмо от секретаря Киевской митрополии ПЦУ с просьбой содействовать отпеванию. Его зарегистрировали во вторник утром, 7 марта, — после того, как организатор опубликовал в Facebook сообщение о панихиде в Михайловском Златоверхом монастыре.

Соглашение от Минкульта Братство так и не предоставило, говорят в Лавре. В министерстве также заявили, что не получали письмо от батальона.

В ПЦУ рассказали, что Киевская митрополия после 18 часов 6 марта получила письменную просьбу о содействии отпеванию в Успенском соборе. Архиепископ Вышгородский Агапит направил соответствующее письмо.

«На основании общения с организаторами со стороны Киевской митрополии ПЦУ сложилось мнение, что они предварительно согласовали все необходимые вопросы и письмо является лишь формальностью», — заявили в ПЦУ.

Митрополит Эпифаний 6 марта ни к кому по этому вопросу не обращался, потому что завершал визит в Александрийский патриархат.

«К сожалению оказалось, что вопросы определения места отпевания не были согласованы, что повлекло за собой недоразумение. В этой связи Киевская митрополия официально подтверждает, что ее секретарь обращался только к руководству Национального заповедника Киево-Печерская Лавра, но не в Министерство культуры и информационной политики», — добавили в ПЦУ.

Ранее лидер добровольческого батальона Братство Дмитрий Корчинский заявил, что министр культуры Александр Ткаченко якобы не разрешил отпеть погибших бойцов батальона в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. В ведомстве сказали, что с такой просьбой никто не обращался.

Участники диверсионной группы Братства Максим (Непийпиво) Михайлов, Юрий (Святоша) Горовец, Тарас (Тарасий) Карпюк и Богдан (Аполлон) Лягов погибли в конце декабря 2022 года на границе с Брянской областью России.

