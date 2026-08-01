1600 км от Украины: СБУ атаковала дронами сразу три НПЗ в российской Уфе
Пожары в российском городе Уфа после атаки БПЛА на НПЗ, 1 августа 2026 года (Фото: Exilenova+)
В субботу, 1 августа, дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили инфраструктуру трех нефтеперерабатывающих заводов в российском городе Уфа (Республика Башкортостан). Об этом говорится в сообщении СБУ.
Речь идет о предприятиях Башнефть-УНПЗ, Башнефть-Новойл и Башнефть-Уфанефтехим, которые входят в структуру Башнефти и образуют один из крупнейших нефтеперерабатывающих кластеров страны-агрессора. Указанные заводы расположены в 1600 км от украинской границы.
Общая мощность трех предприятий, по данным СБУ, составляет более 23 млн тонн нефти в год. Они обеспечивают производство бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, смазочных материалов и другой продукции, которая используется, в частности, для обеспечения нужд российской армии, говорится в сообщении.
Кроме того, дроны СБУ поразили в Краснодарском крае три радиолокационные станции Подлет-К1 и одну РЛС Каста-2Е2, которые используются войсками РФ для обнаружения воздушных целей.
Ранее, 1 августа, сообщалось о взрывах в российской Уфе и пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода.