В Воздушных силах рассказали, как бороться с новыми планирующими бомбами России 5 марта, 14:35 Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Фото:скриншот брифинга Ukrinform TV/Youtube)

Недавно российские войска впервые использовали против Украины новые планирующие бомбы. Они могут залетать на десятки километров, а для их перехвата требуются современные многофункциональные самолеты.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Они (российские военные — ред.) запускают ракеты дистанционно, как они это делают с весны прошлого года, а могут применять корректированные авиационные бомбы. Ракетное вооружение тоже не безгранично у врага. Поэтому планирующие бомбы, корректированные авиационные бомбы, которые имеют крылья, могут залетать на десятки километров», — отметил он.

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Игнат подчеркнул, что Украина нуждается в современных истребителях, в частности F-16, чтобы перехватывать управляемые авиационные бомбы, а также эффективно противодействовать вражеским самолетам, производящим запуски.

Спикер добавил, что баражирующие бомбы также могут уничтожать комплексы ПВО Patriot и SAMP-T, однако таких установок нужно большое количество, чтобы защитить Украину.

Defense Express сообщало, что первое применение этого вида боеприпасов было зафиксировано несколько недель назад против одного из объектов в Черниговской области. На одном из обломков были обнаружены остатки маркировки, соответствующей именно УПАБ-1500 В.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение по передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.