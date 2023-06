Британия передает ВСУ сотни загадочных дронов-камикадзе: рассказываем о Banshee Jet 80+, их возможном прототипе 12 июня, 12:54 Сюжет NV Премиум Запуск Banshee Jet 80+ с палубы авианосца HMS Prince of Wales в 2021 году (Фото:royalnavy.mod.uk)

В середине мая Великобритания объявила, что передаст Украине сотни дронов-камикадзе, радиус действия которых как минимум вдвое превышает дальнобойность ракет HIMARS. Известно, что БПЛА были изготовлены на заказ для ВСУ, однако их модель не раскрывают. СМИ предполагают, что это может быть адаптация британского дрона Banshee Jet 80+.

Британский премьер-министр Риши Сунак анонсировал передачу Украине дальнобойных боевых дронов на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского 15 мая в Великобританию.

С тех пор профильные сайты военной тематики и другие СМИ пытаются выяснить или предположить, какие именно дроны-камикадзе могут получить ВСУ от Британии.

Газета The Telegraph в мае уточняла, что речь идет о беспилотниках радиусом действия более 200 км (125 миль), тогда как максимальная дальность выстрела HIMARS не превышает 80 км — по крайней мере теми ракетами, которые передают Украине. Поэтому такие боевые дроны, предназначенные для нанесения поражения целей на дальнем расстоянии, могли бы дополнить и расширить возможности британских ракет большой дальности Storm Shadow, которые уже получила Украина.

По данным источников The Telegraph в оборонных кругах Британии, речь идет об адаптированных для Украины беспилотниках, которые ВСУ должны получить «в ближайшие месяцы». Издание предполагает, что это могут быть дроны-камикадзе компании QinetiQ — разработчика оборонных технологий из Хэмпшира, который тесно сотрудничает с Министерством обороны Великобритании. Ранее компания подтверждала, что работает с британским правительством, чтобы «предоставить рекомендации по беспилотным летательным системам, которые могли бы быть легко развернуты украинскими военными».

Профильный портал The War Zone напомнил, что компания QinetiQ уже «играет центральную роль в разработке новых технологий БПЛА для Королевского флота Великобритании», включая производство реактивного дрона Banshee Jet 80+. Впервые он был запущен с палубы авианосца HMS Prince of Wales в 2021 году, однако разработка БПЛА типа Banshee «также кажется пригодной для адаптации в качестве дрона-камикадзе», констатирует The War Zonе. «По крайней мере, кажется вероятным, что работа с Banshee могла стать основой для проектов, разработанных для Украины», — пишет онлайн-издание.

NV рассказывает, что известно о Banshee Jet 80+, вероятном прототипе обещанных британских дронов-камикадзе для Украины.