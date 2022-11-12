На разрушенных зданиях в Киевской области появилось несколько граффити Бэнкси — фоторепортаж
На разрушенном доме в Бородянке Бэнкси нарисовал гимнастку (Фото:banksy / Instagram)
Всемирно известный граффити-художник Бэнкси в Instagram опубликовал свою новую работу на разрушенном здании в Бородянке. Позже в Киевской области и столице обнаружили еще несколько работ в его стиле.
Собрали фото с работами предположительно авторства Бенкси, появившихся в Киеве и области, что породило слухи о том, что он побывал в Украине.
На граффити на руинах дома в Бородянке изображена гимнастка, которая делает стойку на руках. Фото этой работы Бэнкси опубликовал в своем Instagram с подписью «Бородянка, Украина».
На другом, официально не заявленном граффити, изображен мужчина, похожий на Владимира Путина, которого приемом дзюдо побеждает маленький мальчик. Работу также заметили на одном из поврежденных зданий в Бородянке.
Третье произведение, которое, вероятно, создано Бэнкси, изображает гимнастку с повязкой на шее, выступающую с лентой над дырой в стене здания в Ирпене.
Четвертая работа, также напоминающая фирменный стиль Бэнкси, изображает двоих детей, сидящих на противотанковом еже, как на качелях. Работа нарисована на бетонном оборонном блоке в Киеве.
Еще одно граффити в стиле Бэнкси видели в селе Горенка Бучанского района, которое также сильно пострадало от российской оккупации. На стене разрушенного жилого дома появилось изображение мужчины с длинной бородой, принимающего ванну.
Бэнкси является одним из самых известных граффити-художников в мире, оставаясь при этом анонимным.
Он прославился благодаря трафаретным дизайнам в Бристоле в начале 90-х годов. Со временем его работы появились по всему миру, в том числе в Париже и Нью-Йорке.