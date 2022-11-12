На разрушенных зданиях в Киевской области появилось несколько граффити Бэнкси — фоторепортаж

12 ноября, 11:40
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На разрушенном доме в Бородянке Бэнкси нарисовал гимнастку (Фото:banksy / Instagram)

На разрушенном доме в Бородянке Бэнкси нарисовал гимнастку (Фото:banksy / Instagram)

Всемирно известный граффити-художник Бэнкси в Instagram опубликовал свою новую работу на разрушенном здании в Бородянке. Позже в Киевской области и столице обнаружили еще несколько работ в его стиле.

Собрали фото с работами предположительно авторства Бенкси, появившихся в Киеве и области, что породило слухи о том, что он побывал в Украине.

На граффити на руинах дома в Бородянке изображена гимнастка, которая делает стойку на руках. Фото этой работы Бэнкси опубликовал в своем Instagram с подписью «Бородянка, Украина».

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banksy / Instagram
banksy / Instagram
banksy / Instagram
banksy / Instagram

На другом, официально не заявленном граффити, изображен мужчина, похожий на Владимира Путина, которого приемом дзюдо побеждает маленький мальчик. Работу также заметили на одном из поврежденных зданий в Бородянке.

Третье произведение, которое, вероятно, создано Бэнкси, изображает гимнастку с повязкой на шее, выступающую с лентой над дырой в стене здания в Ирпене.

Четвертая работа, также напоминающая фирменный стиль Бэнкси, изображает двоих детей, сидящих на противотанковом еже, как на качелях. Работа нарисована на бетонном оборонном блоке в Киеве.

https://twitter.com/ZaakJustitie/status/1589322336511332352

Еще одно граффити в стиле Бэнкси видели в селе Горенка Бучанского района, которое также сильно пострадало от российской оккупации. На стене разрушенного жилого дома появилось изображение мужчины с длинной бородой, принимающего ванну.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5848738918509806&set=pcb.5848742561842775

Бэнкси является одним из самых известных граффити-художников в мире, оставаясь при этом анонимным.

Он прославился благодаря трафаретным дизайнам в Бристоле в начале 90-х годов. Со временем его работы появились по всему миру, в том числе в Париже и Нью-Йорке.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Граффити Художник Киевская область Бэнкси Граффити Бэнкси Бородянка

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