«Бандиты-гастарбайтеры». Военный рассказал о боевом столкновении с «вагнеровцами» под Бахмутом

6 октября, 21:46
Эксклюзив НВ
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Украинские военнослужащие загружают снаряды в танк на позиции у линии фронта под городом Бахмут 4 октября 2022 (Фото:REUTERS/Ана Кудрявцева)

Украинские военнослужащие загружают снаряды в танк на позиции у линии фронта под городом Бахмут 4 октября 2022 (Фото:REUTERS/Ана Кудрявцева)

Егор Фирсов, боец ТрО и военный медик, рассказал в эфире Радио НВ о боевом столкновении с наемниками ПВК Вагнера на восточном направлении фронта.

«Вагнеровцев» здесь, по нашим подсчетам, около тысячи, они подкреплены армией РФ. По-моему, они чувствуют, что им нужно что-то захватить, дабы показать хоть какие-то успехи. Они выбрали Бахмут", — сообщил Фирсов.

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Почему именно Бахмут стал стратегической целью россиян, Фирсову неизвестно:

«Я не знаю, почему они пытаются взять Бахмут. В конце концов даже „вагнеровцы“ здесь получают по зубам. Они — обычные бандиты-гастарбайтеры. В отличие от нас они не готовы умирать за свою страну, их интересуют исключительно деньги».

По словам Фирсова, РФ не спешит увозить тела своих погибших, даже наемников частной группы Вагнера:

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«Мое подразделение уже сталкивалось с ними в бою, в том числе со стрелковым оружием. Мы тогда победили, уложили несколько десятков „вагнеровцев“. Это было несколько недель назад. Кстати, тела их до сих пор остаются на линии соприкосновения, их не уносят».

https://www.youtube.com/watch?v=RMzXNJA4QeQ&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Анаид Агаджанова

Теги:   Луганск Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Российские наемники Бахмут Частная военная компания Вагнера Контрнаступление Радио НВ Война России против Украины Боевые потери российские потери

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