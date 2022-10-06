«Бандиты-гастарбайтеры». Военный рассказал о боевом столкновении с «вагнеровцами» под Бахмутом 6 октября, 21:46 Эксклюзив НВ Украинские военнослужащие загружают снаряды в танк на позиции у линии фронта под городом Бахмут 4 октября 2022 (Фото:REUTERS/Ана Кудрявцева)

Егор Фирсов, боец ТрО и военный медик, рассказал в эфире Радио НВ о боевом столкновении с наемниками ПВК Вагнера на восточном направлении фронта.

«Вагнеровцев» здесь, по нашим подсчетам, около тысячи, они подкреплены армией РФ. По-моему, они чувствуют, что им нужно что-то захватить, дабы показать хоть какие-то успехи. Они выбрали Бахмут", — сообщил Фирсов.

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Почему именно Бахмут стал стратегической целью россиян, Фирсову неизвестно:

«Я не знаю, почему они пытаются взять Бахмут. В конце концов даже „вагнеровцы“ здесь получают по зубам. Они — обычные бандиты-гастарбайтеры. В отличие от нас они не готовы умирать за свою страну, их интересуют исключительно деньги».

По словам Фирсова, РФ не спешит увозить тела своих погибших, даже наемников частной группы Вагнера:

«Мое подразделение уже сталкивалось с ними в бою, в том числе со стрелковым оружием. Мы тогда победили, уложили несколько десятков „вагнеровцев“. Это было несколько недель назад. Кстати, тела их до сих пор остаются на линии соприкосновения, их не уносят».