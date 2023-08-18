Во Львовской области задержали банду рэкетиров: они мобилизовались в ВСУ, оставили подразделение и вымогали деньги 18 августа, 16:01 Злоумышленников задержали «на горячем» (Фото:СБУ)

Во Львовской области Служба безопасности Украины задержала банду рэкетиров, которые мобилизовались в ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, преступная группировка была организована двумя бывшими уголовниками.

Они пытались скрыть свое прошлое и вошли в состав Сил обороны Украины.

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После зачисления в одну из воинских частей региона они самовольно покинули подразделение и начали заниматься вымогательством денег с граждан.

Прикрываясь статусом военнослужащих, фигуранты создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам счет за разрешение спора.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 4000 долларов с демобилизованного бойца ВСУ.

В случае отказа уплатить всю сумму злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой.

Рэкетиров задержали «на горячем» во время передачи части денег от потерпевшего.

Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.