Балух испытывает острую боль в сердце - архиепископ Климент

Украинский активист Владимир Балух, которого незаконно удерживают в СИЗО оккупированного Симферополя, страдает от сильной боли в области сердца. Однако прекращать голодовку не собирается.

Об этом сообщил его гражданский защитник, архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент, передает Радио Свобода.

"Володя жалуется на боль в сердце, иногда боль настолько острая, что он задыхается и чувствует рвотные позывы", - заявил он.

Архиепископ Симферопольский и Крымский посетил Балуха после сообщений об избиении политзаключенного в СИЗО. Однако он отказался прокомментировать эту информацию, отметив, что сначала намерен обсудить это с адвокатом.

"Я Володю видел, с ним общался, в том числе о его здоровье, передал письма поддержки. Сначала мы обсудим некоторые вещи с адвокатом, после будет официальное заявление по этому поводу", - сказал представитель УПЦ КП.

Напомним, что украинского активиста Владимира Балуха 14 сентября сильно избили в СИЗО оккупированного Симферополя. Представители СИЗО отрицают факт избиения и не пустили к Балуху адвокатов. Однако, по словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, Балух якобы сам спровоцировал конфликт.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинение в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита говорят об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.

Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку. После месяца голодовки он согласился принимать два стакана овсяного киселя и 50-70 г ржаных сухарей в день. Его протестная голодовка длится уже 183-й день.