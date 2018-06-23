23 июня 2018, суббота

Балуха подвергают издевательствам и унижениям по национальным признакам - Денисова

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Владимир Балух

Владимир Балух

Украинского политзаключенного Владимира Балуха перевели из Симферопольского СИЗО в Роздольнинский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны руководителя этого учреждения.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По ее данным, Балуха угрожают поместить в штрафной изолятор.

Денисова рассказала, что Балух, который голодает уже 97-й день и похудел на 30 килограммов, усилил голодание, снова перейдя только на воду. За время голодовки он потерял 30 кг веса.

"Это несет огромную угрозу для его жизни!", - заявила Денисова.

Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта.

Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти обвинили его в хранении боеприпасов. Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

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Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. Балух и его защита свидетельствуют об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.

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