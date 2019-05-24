Балуха считают гражданином РФ, несмотря на отсутствие российского паспорта — Денисова Вчера, 19:14 171 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Владимир Балух Радио Свобода

Россия считает украинского политзаключенного Владимира Балуха российским гражданином несмотря на то, что житель Крыма не подавал документы для получения российского паспорта.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, ссылаясь на ответ Министра иностранных дел Украины.

По ее словам, именно из-за российского гражданства Балуха к нему не пускают представителей посольства Украины. В последний раз украинский консул обращался к руководству колонии, чтобы ему разрешили встретиться с Балухом, однако ему отказали.

«Украинский консул проводил встречу с руководителем колонии, где удерживают Владимира. Представителя посольства ознакомили с материалами проверки "УМВД России" в Керчи, на основании которой Балух якобы признан гражданином РФ. При этом "российский паспорт" Балуха не был предоставлен, потому что он так и не оформлялся», - проинформировала Денисова.

Посольство Украины в РФ направило ноту в адрес МИД РФ с изложением фактов нарушения прав гражданина Украины Владимира Балуха с целью получения соответствующих разъяснений и обеспечения его встречи с дипломатическим представителем Украины.

По информации адвоката Ольги Динзе, состояние здоровья Балуха ухудшилось, на него совершают психологическое давление, а также ему не оказывается медицинская помощь.

Сейчас Балух находится в штрафном изоляторе колонии № 4 города Торжок в Тверской области из-за отказа носить тюремную робу.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинения в хранении боеприпасов.

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждал, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на заключенного.

Подконтрольный России суд приговорил украинского активиста к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. гривен). Впоследствии ему смягчили наказание до 4 лет и 11 месяцев колонии и штрафа.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.