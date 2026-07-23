Романенко объяснил, что затрудняет создание украинских баллистических ракет

Отвечая в эфире Radio NV на вопрос о том, что отдаляет Украину от создания собственной баллистики, Романенко заявил:

«Во-первых, удары россиян по нашим производственным мощностям. Во-вторых, желание наших союзников предоставить нам компоненты для этой ракеты. Там своя бюрократия, там куча служб, которые следят за секретностью. И это не только государственные службы, это и частные производители, у каждого из них есть собственная служба безопасности. И они принимают решение передать нам ту или иную систему или нет».

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Эксперт отметил, что украинские производства, выпускавшие важнейшие компоненты для баллистики, уничтожены или сильно повреждены.

«Днепр, который находится недалеко от линии фронта, под ударами почти всего, что у россиян летает. Только артиллерия туда не добивает. И Павлоград, где выпускали наши твердотопливные двигатели, там вообще чуть ли не линия фронта. Это две составляющие, которые удаляют», — сказал Романенко.

Он также подчеркнул, что создание баллистической ракеты — очень сложная задача.

«Европа, кроме Франции, не могла этого сделать десятками лет. И Франция, кстати, тоже баллистические ракеты имеет только морского базировани/. Нет баллистических ракет наземного базирования ни в одной из европейских стран — ни собственного производства, ни американских ракет», — рассказал эксперт.

15 июля Михаил Федоров, подводя итоги работы на посту министра обороны, заявил, что в день отставки правительства были проведены успешные испытания украинской баллистической ракеты, которая разрабатывалась в зоне ответственности МО. «Кардинально изменили техническое задание и доказали максимальную точность. На 30% снизили цену. Украина попадет в новую лигу», – отметил эксминистр обороны.

3 июня главный конструктор и совладелец украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что этим летом или в начале осени Украина сможет нанести удар по Москве отечественными баллистическими ракетами FP-9.