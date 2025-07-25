В Украине звучит тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения

25 июля, 00:58
Военные из мобильной группы ПВО сбивают российский шахед (фото иллюстративное) (Фото: Западное ОТО НГУ)

В ночь на 25 июля в нескольких областях Украины была зафиксирована активность вражеской авиации и ракетных угроз. В частности, речь идет о возможности применения Россией баллистических ракет с северо-востока страны.

00:58 Воздушные силы сообщают об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Продолжается угроза применения авиационных средств поражения на Сумщине, Донетчине и Харьковщине.

Вражеские ударные БпЛА на востоке Харьковщины, курс — западный.

На западных окраинах Харькова вражеский БпЛА, вероятно, разведывательный. Возможна работа ПВО.

00:26 Воздушные силы сообщают, что есть угроза БпЛА на севере от г. Запорожье, на юго-востоке Сумщины, на севере Черниговщины и на севере Харьковщины — разведывательные БпЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Привлечены средства для их сбивания.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы также сообщают о пусках управляемых авиационных бомб со стороны тактической авиации РФ по территории Донецкой и Сумской областей. В небе над Сумской областью зафиксировано движение высокоскоростных целей в западном направлении.

В Конотопе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы, связанной с ракетной опасностью. Также сообщается о запуске скоростной ракеты на Черниговщине в направлении Олышевки и Гончаровского.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

Информация уточняется.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Воздушная тревога Война России против Украины Баллистические ракеты

