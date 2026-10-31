Штилерман заявил, что баллистическая ракета FP-7 проверена в бою, но ее экономически невыгодно использовать

Совладелец Fire Point Денис Штилерман рассказал, что баллистическая ракета FP-7 уже была проверена в бою, но ее использование на данный момент экономически нецелесообразно.

Как заявил Штилерман в эфире телемарафона Єдині новини, FP-7 стоит около $600 тысяч. Он отметил, что это значительно дешевле американских ATACMS, однако для доставки 200-килограммовой боевой части на расстояние около 300 км компания имеет более дешевые средства.

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«Доставлять 200 кг на 300 км за 600 тысяч долларов, когда ты можешь это делать за 50 тысяч долларов, нет никакого смысла», — заявил соучредитель Fire Point.

По его словам, боевую часть весом около 200 кг также несет беспилотник FP-2, но в баллистической ракете из-за необходимости иметь прочный корпус в фугасно-осколочной боевой части содержится меньше взрывчатки.

«Мы можем за те же деньги послать 16 FP-2, которые принесут в 16 раз больше боевых частей и сделают в 16 раз больше миссий», — отметил он.

Штилерман добавил, что экономический смысл в применении FP-7 появится после кодификации и принятия на вооружение версии с кассетной боевой частью.

Соучредитель Fire Point также сообщил, что ракеты FP-9 сейчас проходят финальные испытания, а боевое применение этой модели ракеты ожидается в ближайшее время.

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Ракеты FP-7 — главное

В интервью агентству Reuters, опубликованном 30 октября, гендиректорка компании Fire Point Ирина Терех заявила, что с помощью FP-7 с дальностью полета около 300 км можно бить по российским пусковым установкам для баллистических ракет малой дальности Искандер, которые могут переместиться до того, как более медленные ударные дроны смогут до них добраться.

«Наша новая ракета FP-7 может, среди прочего, стать ценным дополнением к арсеналу вооружения, которое помогает защищать наши города», — сказала Терех, добавив, что это будет экономически выгоднее, чем использование ракет-перехватчиков Patriot американского производства.

В марте соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман говорил, что баллистическая ракета FP-7 является аналогом ATACMS, но стоит в несколько раз дешевле. По словам производителей, по аэродинамической компоновке и принципам управления ракета FP-7 является «клоном» советских ракет 48Н6, которые Россия сейчас использует в своих ЗРК С-400. Однако FP-7 имеет отличия в системе наведения и аппаратуре управления полетом.

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1 октября Украина впервые успешно применила баллистическую ракету FP-7 по целям на временно оккупированных Россией территориях.