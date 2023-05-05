В Воздушных Силах опровергли информацию о вероятном сбитии баллистической ракеты над Киевом 5 мая, 14:37 Фото обломков российской ракеты, сбитой над Киевом в ночь на 4 мая (Фото:Defense Express)

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в пятницу, 5 мая, опроверг информацию о вероятном сбитии баллистической ракеты над Киевом в ночь на 4 мая.

«Была вероятность применения, но баллистические ракеты не зафиксированы. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это», — отметил Игнат в комментарии Суспильному.

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В ночь на 4 мая Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Силы ПВО сбили 18 из 24 иранских дронов-камикадзе Shahed, а также разведывательный беспилотник.

Утром власти Киева сообщили, что в столице уничтожили все вражеские цели — дроны и ракеты, вероятно, баллистические. Однако в Воздушных Силах информацию об использовании Россией баллистики не подтвердили, заявив, что нужно несколько дней, чтобы окончательно это выяснить.

5 мая портал Defence Express сообщил, что в ту ночь над Киевом могли сбить гиперзвуковую ракету Х-47 Кинжал. Там говорят, что из собственных источников получили фото обломков ракеты.

После публикации в Воздушных Силах посоветовали обращаться к Defence Express и КГВА «за дополнительной актуальной, оперативной и достоверной информацией, которую использует враг в войне против Украины».