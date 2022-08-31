Еще один беглец. Запорожский коллаборант Балицкий решил перебраться в Крым

31 августа, 10:02
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Балицкий объяснил свое бегство «семейными обстоятельствами» (Фото:zv.zp.ua)

Балицкий объяснил свое бегство «семейными обстоятельствами» (Фото:zv.zp.ua)

Запорожский коллаборант Евгений Балицкий опубликовал видеообращение, в котором сообщил о своем бегстве в Крым.

Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале, однако потом внезапно его удалил.

Евгений Балицкий/Telegram
Фото: Евгений Балицкий/Telegram

Предатель сообщил, что будет «руководить» временно оккупированной территорией Запорожской области из АР Крым из-за «семейных обстоятельств».

Видео дня

Он заверил, что у оккупационных властей все идет по плану, в частности, подготовка к псевдореферендуму.

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Накануне стало известно, что коллаборант Кирилл Стремоусов сбежал из Херсона. Свои видеообращения о том, что «Россия в Херсоне навсегда» он записывал из Воронежа.

https://www.youtube.com/embed/GJMOCruLXOQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Крым Запорожская область Мелитополь Коллаборант Евгений Балицкий Война России против Украины

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