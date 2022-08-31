Еще один беглец. Запорожский коллаборант Балицкий решил перебраться в Крым
Балицкий объяснил свое бегство «семейными обстоятельствами» (Фото:zv.zp.ua)
Запорожский коллаборант Евгений Балицкий опубликовал видеообращение, в котором сообщил о своем бегстве в Крым.
Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале, однако потом внезапно его удалил.
Предатель сообщил, что будет «руководить» временно оккупированной территорией Запорожской области из АР Крым из-за «семейных обстоятельств».
Он заверил, что у оккупационных властей все идет по плану, в частности, подготовка к псевдореферендуму.
Накануне стало известно, что коллаборант Кирилл Стремоусов сбежал из Херсона. Свои видеообращения о том, что «Россия в Херсоне навсегда» он записывал из Воронежа.
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