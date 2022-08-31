Еще один беглец. Запорожский коллаборант Балицкий решил перебраться в Крым 31 августа, 10:02 Балицкий объяснил свое бегство «семейными обстоятельствами» (Фото:zv.zp.ua)

Запорожский коллаборант Евгений Балицкий опубликовал видеообращение, в котором сообщил о своем бегстве в Крым.

Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале, однако потом внезапно его удалил.

Фото: Евгений Балицкий/Telegram

Предатель сообщил, что будет «руководить» временно оккупированной территорией Запорожской области из АР Крым из-за «семейных обстоятельств».

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Он заверил, что у оккупационных властей все идет по плану, в частности, подготовка к псевдореферендуму.

Накануне стало известно, что коллаборант Кирилл Стремоусов сбежал из Херсона. Свои видеообращения о том, что «Россия в Херсоне навсегда» он записывал из Воронежа.

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