«Путь к наступлению». В Defence Express объяснили, чем важно освобождение ВСУ Балаклеи в войне против России 7 сентября, 15:34 Эксклюзив НВ Трофейные российские танки неподалеку от Балаклеи (Фото:t.me/Tsaplienko)

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире Радио НВ прокомментировал происходящее в Балаклее Харьковской области.

«С одной стороны, официального подтверждения, что наши войска окончательно взяли Балаклею, нет. С другой — некоторые материалы в соцсетях, которые выставили наши воины, указывают, что вообще-то наши механизированные части вышли уже дальше Балаклеи и развивают наступательные усилия в сторону Купянска, Волчанска», — убежден Киричевский.

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Также эксперт пояснил, что важность Балаклеи даже не в том, что там находится опорный пункт россиян:

«Вернуть назад Балаклею — это, во-первых, открывает путь для наступления на Волчанск. Когда ВСУ вернут назад Волчанск, это обрежет россиянам логистику на Донбасс, что важно — создаст россиянам ситуацию боеприпасного голода и на том направлении. Во-вторых, если для выхода на Купянск, Волчанск и Изюм нужно определенное время, системы типа HIMARS или более дальнобойные системы, которые были в ВСУ и до 24 февраля 2022 года, смогут делать „хлопок“ на местах сосредоточения российских военных эшелонов», — рассказал Киричевский.

Именно поэтому, по мнению эксперта, органы военно-политического управления не спешат объявлять о взятии Балаклеи, если это произошло:

«Чтобы выиграть еще некоторое время, обезопасить город от возможных обстрелов. И уже после этого подтягивать необходимое крупнокалиберное [оружие], которое может устраивать „хлопок“ во вражеском тылу».

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