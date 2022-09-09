«Процесс пошел, но дорога будет тяжелой». Теперь Украина навязывает россиянам, где, когда и что будет происходить — эксперт 9 сентября, 14:03 Эксклюзив НВ Уничтоженный танк россиян (Фото:Генштаб)

Как трактовать контрнаступательные действия ВСУ в Харьковской области, в эфире Радио НВ рассказал Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ.

«Главное, что я могу сказать: Украина теперь навязывает россиянам, что, где и когда будет происходить. Где будет взрываться, где — наступление. Важно заметить, что украинцы действительно на данном этапе переиграли россиян со всех их масштабом. И контрнаступление успешно как на Херсонском направлении (хоть о нем сейчас все вроде бы умолчали), так и на Харьковском направлении», — считает Ступак.

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Россияне не верили, что Вооруженные силы Украины пойдут в атаку сразу на нескольких направлениях, утверждает эксперт: «Видимо, они до конца не верили, что Украина попытается и там наступать, и здесь наступать. А если попробуют, будет ли оно успешным? Украинцы попробовали, и мы видим, по крайней мере здесь, успешное контрнаступление. Я надеюсь, что оно будет и дальше так продвигаться. Мы видим, какой срач это вызвало в русских пабликах. Без преувеличения: сначала они говорили, что все под контролем — только надо только фронт подровнять, он „немножко упал у нас“».

Ступак отметил, что успехи на фронте не означают стремительное приближение победы: «Процесс пошел, да, он не будет быстрым. Не надо ожидать буквально на следующей неделе уже парад в Изюме или где-нибудь в других городах. Каждое расстояние, каждый километр дается действительно большой ценой, очень тяжело. Но процесс пошел, и дорога будет тяжелой, но она уже есть».

Он также подчеркнул, что осознание реалистичных сроков окончания боевых действий важно не только для украинцев, но и для стран-союзников.

«Мы посылаем нашим европейским, западным друзьям, что нам нужно, какая помощь нужна на длительное время — поскольку мы видим, что война будет продолжаться», — подытожил эксперт.

Об этом также шла речь в статье Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которой он изложил свое мнение о ситуации на фронте и планах контрнаступательных действий со стороны Украины.

Уже на следующий день, 8 сентября, на брифинге Генштаба сообщили об освобождении более 20 населенных пунктов в Харьковской области.

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