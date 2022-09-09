«Балаклея дома». Как жители встречают украинских защитников в освобожденном городе — видео 9 сентября, 10:38 Жители Балаклеи встречают украинских защитников (Фото:Скриншот видео Сергей Филимонов/Telegram)

Украинские военные в четверг, 8 сентября, освободили от российских захватчиков город Балаклея Харьковской области, который был под оккупацией полгода. Защитников встречали местные жители.

В Сети публикуют видео, где люди радуются и со слезами на глазах благодарят бойцов ВСУ.

На одном из них местные жители выходят из многоэтажного дома, обнимают защитников и предлагают угостить их оладьями.

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«Молодцы, ребята!.. Мы пол года молились, чтобы вы к нам вернулись», — говорят они.

Недалеко от установленного украинского флага украинские военные фотографировались с горожанами.

«Балаклея дома», — говорится в подписи к видео.

Еще на одном видео защитники проезжают мимо людей по освобожденным улицам. Все их приветствуют, радостно выкрикивают, а один мужчина встречает военных ВСУ на коленях.

Вечером 8 сентября президент Владимир Зеленский опубликовал видео с украинскими военнослужащими, поднимающими флаг Украины над Балаклеей.

Район Балаклеи, а особенно расположенный неподалеку город Изюм, являются важными логистическими узлами армии страны-террориста для снабжения наступающих на Донбассе российских сил.



В вечернем обращении глава государства рассказал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более 1 тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов.

Ранее в Генштабе подтвердили, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

Представитель Генштаба Алексей Громов также рассказал, что защитники Украины освободили Озерное Донецкой области, улучшили тактическое положение на Краматорском направлении и продвинулись вперед на Славянском направлении.

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