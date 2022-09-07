ISW детализирует успехи ВСУ в районе Балаклеи и называет отчет МАГАТЭ «зашифрованным» обвинением в адрес России: карта боевых действий 7 сентября, 08:41 Украинские военные на линии фронта (Фото:Генштаб ВСУ)

Переброска сил армии РФ из Харьковской области и восточных регионов Украины на юг, вероятно, открыла ВСУ новые возможности для контратак в этом регионе — о чем свидетельствует наступательная операция украинских сил в районе Балаклеи (Харьковская область).

Об этом в своей новой сводке по итогам 6 сентября сообщает американский Институт изучения войны.

Его эксперты отдельно анализируют контрнаступательную операцию ВСУ в Харьковской области в районе Балаклеи, которая, «вероятно, отбросила российские силы на левый берег (северную сторону) рек Северский Донец и Средняя Балаклейка». Специалисты ISW предполагают, что 6 сентября украинские войска захватили Вербовку (менее 3 км к северо-западу от Балаклеи) — о чем свидетельствуют кадры, геолокацию которых аналитикам института удалось верифицировать. «Несколько российских источников признали украинские успехи в Вербовке и сообщили, что российские войска разрушили неназванные мосты в восточных окрестностях Балаклеи, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск», — пишут эксперты ISW. На фото, опубликованных 6 сентября, также виден разрушенный мост через реку Средняя Балаклейка — географический объект, за которым, вероятно, проходит линия российского фронта на этом участке. Аналитики ISW также обратили внимание на сообщение в соцсетях о том, что 6 сентября российские войска отошли с блокпостов в шести километрах к западу от Балаклеи.



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Кроме того, российские силы, вероятно, больше не удерживают свои прежние позиции в Байраке и Новой Гусаровке (к югу от Балаклеи на правом берегу реки Северский Донец), пишут авторы новой сводки института. Эти позиции они могли покинуть еще в конце августа: на кадрах, размещенных 30 августа, видно, что российские войска взорвали мост через реку Северский Донецк возле Байрака в неустановленную дату, что может указывать на отход россиян. Кроме того, генеральный штаб ВСУ сообщал 6 сентября, что российские войска нанесли авиаудары по Байраку — вероятно, это свидетельствует о том, что украинские силы могли продвинуться в этом районе.

Тот факт, что Россия перебросила силы из Харьковской области и с востока Украины на юг Украины, вероятно, позволит ВСУ при возможности контратаковать в этом регионе — именно реализацией такой ситуативной возможности аналитики ISW считают операцию ВСУ в районе Балаклеи. Анализируя некрологи и данные о погибших российских военнослужащих, эксперты указывают на то, что Россия перебросила в Херсонскую область части 147-го артиллерийского полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии не ранее конца августа. Аналитики ISW констатируют, что впервые обнаружили признаки присутствия подразделений элитной 1-й гвардейской танковой армии РФ на юге Украины. Части 147-й дивизии ранее участвовали в мартовских боях в Буче под Киевом в марте, а части 1-й гвардейской танковой армии действовали в основном на харьковском направлении после ухода россиян из Киевской области.

Специалисты Института изучения война также тщательно изучили отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от 6 сентября о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и пришли к выводу, что, несмотря на кажущуюся нейтральность, он представляет собой «зашифрованное осуждение действий России, вследствие которых была создана и сохраняется опасность ядерной катастрофы в Украине».



В документе действительно нет прямых указаний на то, какая сторона несет ответственность за обстрелы ЗАЭС. Однако призывы ко «всем сторонам» принять меры для улучшения ситуации могут затмить «предельно четкое изложение действий России, подрывающих безопасность АЭС». Среди таких действий, описанных в докладе, эксперты ISW выделяют:

размещение российской техники в двух машинных залах и других объектах на ЗАЭС и вокруг нее — после соответсвтующих сообщений Украины инспекционная группа, непосредственно наблюдала такую технику;

присутствие старшего технического персонала Росатома на ЗАЭС, которое « может привести к вмешательству в обычные линии оперативного управления» станцией или создать потенциальные трения, когда дело доходит до принятия решения;

может привести к вмешательству в обычные линии оперативного управления» станцией или создать потенциальные трения, когда дело доходит до принятия решения; операционный персонал ЗАЭС из-за присутствия оккупантов лишен неограниченного доступа к отдельным объектам станции, таким как пруды-охладители ( доступ куда теперь невозможен без разрешения российских военных), а также крыши зданий и сооружения в районе водозабора;

доступ куда теперь невозможен без разрешения российских военных), а также крыши зданий и сооружения в районе водозабора; центр аварийного реагирования оказался также недоступен персоналу станции, поскольку он занят оккупантами — в то время как альтернативный такой « центр», который они показали инспекторам МАГАТЭ, не оборудован независимыми системами электроснабжения и вентиляции, в нем также отсутствовало подключение к интернету, блокируя возможность обеспечить эффективную связь со всеми сторонами, участвующими в реагировании на чрезвычайные ситуации".

При этом Украине в отчете МАГАТЭ не приписывается никаких опасных действий в районе станции — тогда как документ демонстрирует, что именно россияне «создали на ЗАЭС условия, повышающие риск возникновения аварийной ситуации и значительно увеличивающие опасность того, что оперативный персонал не сможет эффективно и действенно отреагировать в таком случае», констатируют аналитики ISW.

Однако они предупреждают, что российский диктатор Владимир Путин может попытаться воспользоваться работой миссии МАГАТЭ — и вынужденной необходимостью инспекторов контактировать с оккупантами — как способом фактического принуждения мирового сообщества к признанию контроля РФ над станцией, а значит и оккупированными территориями юга Украины. В докладе МАГАТЭ признает именно Украину оператором ЗАЭС и стороной, ответственной за ее безопасную эксплуатацию, однако Путин может попытаться воспользоваться ситуацией, чтобы создать процесс, аналогичный Минским соглашениям — в котором РФ рассматривалась якобы как «нейтральная сторона», а не агрессор.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:



украинские силы продолжают наносить удары по российским логистическим узлам, транспортным средствам, скоплениям живой силы и техники, а также командным пунктам на территории Херсонской области — продолжая операцию по блокаде оперативных возможностей армии РФ в этом районе;

российские войска медленно продвигаются к югу от Бахмута и продолжают наземные атаки к северу, северо-западу и юго-западу от Донецка;



власти РФ продолжают создавать условия для русификации украинцев, проживающих на оккупированной Россией территории Украины.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ на юге Украины: карта боевых действий ( Херсонская, Николаевская области)

Инфографика: ISW

Бои на Донбассе: карта

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области: карта

Инфографика: ISW

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