«Операция, с которой начиналось контрнаступление». Бойцы Kraken показали видео освобождения Балаклеи

27 сентября, 00:32
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Бойцы спецподразделения KRAKEN в Балаклее, 8 сентября 2022 года (Фото:Чили и Ко Харьков / Telegram)

Бойцы спецподразделения KRAKEN в Балаклее, 8 сентября 2022 года (Фото:Чили и Ко Харьков / Telegram)

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки KRAKEN в понедельник, 26 сентября, опубликовали видео освобождения Балаклеи Харьковской области от российских оккупантов с кадрами боев, захвата пленных, работы аэроразведки и ударов по вражеской технике.

«Операция, с которой начиналось контрнаступление украинской армии. Операция, которая переломила фронт оккупантов в Харьковской области», — прокомментировали защитники в Telegram.

Видео дня

На видео присутствуют чувствительные кадры

https://www.facebook.com/oboron.kha2022/videos/485376790270908/

Вечером 8 сентября президент Владимир Зеленский опубликовал видео с украинскими военнослужащими, которые поднимают флаг Украины над Балаклеей.

Район Балаклеи, а особенно расположенный неподалеку Изюм, были важными логистическими узлами армии страны-террориста для снабжения наступающих на Донбассе российских сил.

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23 сентября Зеленский сообщил, что защитники Украины освободили около 9 тысяч квадратных километров территории и около 400 населенных пунктов от российских оккупантов.

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр говорила, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области
https://www.youtube.com/embed/f-eSqiRmw7o
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Харьковская область Разведка Министерство обороны Украины Наступление ГУР Контрнаступление Балаклея Война России против Украины

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