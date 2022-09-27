«Операция, с которой начиналось контрнаступление». Бойцы Kraken показали видео освобождения Балаклеи
Бойцы спецподразделения KRAKEN в Балаклее, 8 сентября 2022 года (Фото:Чили и Ко Харьков / Telegram)
Бойцы спецподразделения Главного управления разведки KRAKEN в понедельник, 26 сентября, опубликовали видео освобождения Балаклеи Харьковской области от российских оккупантов с кадрами боев, захвата пленных, работы аэроразведки и ударов по вражеской технике.
«Операция, с которой начиналось контрнаступление украинской армии. Операция, которая переломила фронт оккупантов в Харьковской области», — прокомментировали защитники в Telegram.
На видео присутствуют чувствительные кадры
Вечером 8 сентября президент Владимир Зеленский опубликовал видео с украинскими военнослужащими, которые поднимают флаг Украины над Балаклеей.
Район Балаклеи, а особенно расположенный неподалеку Изюм, были важными логистическими узлами армии страны-террориста для снабжения наступающих на Донбассе российских сил.
23 сентября Зеленский сообщил, что защитники Украины освободили около 9 тысяч квадратных километров территории и около 400 населенных пунктов от российских оккупантов.
Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр говорила, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.