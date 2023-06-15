ВСУ будет труднее обнаружить модернизированные ракеты к дивизиону ЗРК под Брянском — Игнат 15 июня, 18:15 Береговой ракетный комплекс Бал (Фото:Минобороны РФ)

Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что силам ПВО будет труднее обнаруживать российские модернизированные ракеты Х-35У к дивизиону берегового ракетного комплекса Бал в Брянской области.

Во время брифинга Игнат сообщил, что россияне могли переместить в Брянскую область один дивизион ЗРК Бал — наземный комплекс, предназначенный для поражения надводных целей.

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Этот ЗРК запускает модернизированные ракеты Х-35У, которые имеют увеличенный радиус и, по словам российской пропаганды, могут достигать 500 км. Игнат убежден, что точная дальность поражения может быть значительно меньше, и предположил, что она достигает 260 км.

«Этого достаточно, чтобы достигать определенных объектов, по которым они хотят попасть из Брянской области», — сказал спикер.

Он добавил, что ракета из этого комплекса имеет боевую часть до 150 кг, когда у Х-101 или Калибр боевая часть — 400−450 килограммов.

По словам Игната, сама ракета меньше, потому она более опасная и ее труднее обнаруживать.

Игнат напомнил, что оккупанты уже использовали такие ракеты для атак по Одесской и Николаевской областях, а украинские военные даже сбивали ракеты Х-35У по этим направлениям.

Ранее Генштаб ВСУ предупреждает, что россияне перетащили в Брянскую область береговые ракетные комплексы Бал.