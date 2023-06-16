Какая техника оккупантов является вызовом для контрнаступления ВСУ и почему РФ разворачивает ракетные комплексы Бал у границ Украины — ISW 16 июня, 08:34 Украинский военный возле убитого российского оккупанта в освобожденном селе Сторожевое (Донецкая область) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

ВСУ продолжают продвижение на нескольких направлениях контрнаступательных операций, хотя российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пытаются препятствовать украинским силам.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

ISW подтверждает продолжение контрнаступательных операций Украины как минимум на трех направлениях и обобщает сообщения об успехах этих операций согласно заявления спикеров Генштаба ВСУ:

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украинские войска продвинулись до 3 км возле Малой Токмачки на западе Запорожской области и до 7 км возле Великой Новоселки на западе Донецкой области, освободив семь населенных пунктов в этих районах с начала контрнаступательных операций;

за минувшие сутки ВСУ провели успешные наступательные действия к северу и северо-западу от Бахмута;

украинские войска также продвинулись до одного километра на западе Донецкой области и продолжают попытки улучшить свои тактические позиции вблизи Угледара ( 30 км к юго-западу от Донецка).

В то же время российские «военкоры» заявили, что украинские войска провели якобы безуспешные атаки на юго-запад и юг от Орехова на западе Запорожской области, однако признали, что ВСУ усиливают темпы контрнаступательных операций в этом районе из-за улучшения погодных условий. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк 15 июня заявил, что украинские силы еще не начали контрнаступление «как таковое», однако подтвердил проведение наступательных операций — вероятно, это означает, что ВСУ еще не перешли к своим основным усилиям, считают в ISW.

В российском провоенном сообществе также хвастаются тем, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) якобы мешают украинским силам использовать высокоточные боеприпасы с наведением по GPS-координатам и сильно нарушают радиосвязь подразделений ВСУ. Один из «военкоров» заявил, что российские войска используют комплексы РЭБ Мурманск-БН для вывода из строя датчиков украинской аэроразведывательной техники и комплексы РЭБ Красуха-4 для подавления связи со спутниковыми сигналами в радиусе 300 км. ISW ранее оценивал, что российские возможности РЭБ были критически важными для попыток армии оккупантов осложнить атаки ВСУ на запорожском направлении. При этом остается неясным, удалось ли России улучшить использование систем РЭБ или эффект в их использовании достигается за счет преобладания в наличии таких систем.

В целом в обороне на этом направлении, согласно выводам аналитиков ISW, Россия ведет операции, основанные на ее доктринальных оборонительных принципах, когда первый эшелон сил отражает или замедляет атакующие силы, прежде чем второй эшелон сил сможет провести контратаку против какого-либо прорыва противника.

ISW ранее предупреждал, что начальные украинские атаки и российские оборонительные операции не следует экстраполировать для прогнозирования результатов всех контрнаступательных операций ВСУ.

Эксперты ISW отдельно комментируют данные Генштаба ВСУ о том, что российские войска развернули береговой ракетный комплекс Бал в Брянской области, способный запускать ракеты Х-35, что может позволить РФ наносить удары по тыловым объектам Украины в Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. ISW напоминает, что российские войска уже давно перепрофилируют различные ракетные системы, такие как зенитно-ракетные системы С-300, для поражения наземных целей и компенсации недостатка высокоточных боеприпасов. Именно поэтому, вероятно, российские войска развернули систему береговой обороны на суше — в регионе, не имеющем выходов к побережью.

Вооруженные силы РФ ведут начальные усилия по созданию новых формирований на уровне корпусов и отдельных армий — для реализации объявленного министром обороны Сергея Шойгу намерения провести широкомасштабную реструктуризацию сил до 2026 года. Эти новые формирования еще не укомплектованы и не являются действующими. В середине мая независимые западные OSINT-аналитики начали сообщать, что российское военное руководство активно набирает офицеров и призывников из Бурятии и Иркутска для комплектования новой 25-й общевойсковой армии. Сообщается, что штаб армии будет базироваться в Екатеринбурге Свердловской области. Ранее ISW также сообщал 3 июня, что Россия формирует 40-й армейский корпус в составе Южного военного округа и активно пытается укомплектовать один из мотострелковых батальонов корпуса. Вероятно, эти усилия являются частью реализации намеченных Москвой широкомасштабных реформ российских сухопутных сил для оптимизации их для полномасштабной конвенциональной войны. Впрочем, остается непонятным, как российские власти намерены укомплектовать эти корпуса и армии до их ожидаемой доктринальной мощности, учитывая хронические вызовы при формировании боевых сил, с которыми сталкивается российская армия с начала вторжения в Украину, напоминают аналитики ISW. Они предполагают, что эти формирования могут быть частично предназначены для интеграции в них ряда ситуативных «добровольческих формирований», которые были созданы во время войны в Украине. Хотя предыдущая попытка России интегрировать добровольческие батальоны в форме 3-го армейского корпуса летом 2022 года не дала особо положительных результатов, подчеркивают в Институте изучения войны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров развернул чеченский спецназ Ахмат в приграничных районах Белгородской области — вероятно, в рамках продолжения усилий в поддержку Министерства обороны России. 15 июня Кадыров заявил, что чеченский батальон Запад Ахмат по его приказу прибыл на пункты пропуска Нехотеевка и Козинка Белгородской области для охраны границы от рейдов на территорию России. Кадыров подчеркнул, что «ахматовцы» будут работать совместно с другими российскими войсками. Вероятно, Кадыров стремится подчеркнуть контраст между сотрудничеством своих сил с Минобороны РФ и заявлениями Евгения Пригожина, который ранее угрожал развернуть войска ЧВК Вагнера в Белгородской области без разрешения российского МО или российского военного командования.