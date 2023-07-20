Баканов показал СМИ свое удостоверение адвоката — фото 20 июля, 08:31 Иван Баканов (Фото:ssu.gov.ua)

Экс-глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подтвердил изданию Главком, что получил удостоверение адвоката и показал фото документа.

По словам Баканова, он полностью выполнил определенную процедуру: сдал экзамены, прошел полугодовую стажировку, принял присягу и получил удостоверение.

Фото свидетельства экс-глава СБУ предоставил Главкому.

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Фото: glavcom.ua

Фото: glavcom.ua

Журналистка Татьяна Николаенко заявила, что адвокат — это спецсубъект.

«И если ему вручать подозрение, то в присутствии члена совета адвокатов региона и за подписью кого-то из высшего руководства Офиса генпрокурора», — написала она в Facebook.

NV со ссылкой на источник сообщало, что бывший глава СБУ Иван Баканов фигурирует в уголовных производствах ГБР касательно оккупации части территорий страны.

Друга детства Владимира Зеленского и его партнера из студии Квартал-95 обвиняют в провале работы СБУ в предвоенный и начальный период полномасштабного вторжения. Речь идет о появлении в ключевой силовой структуре страны российских агентов, в том числе подозреваемого в госизмене экс-начальника одного из управлений спецслужбы Олега Кулинича.

Баканов был уволен в июле прошлого года с должности главы СБУ. Его преемником стал Василий Малюк.

20 июля стало известно, что Баканов получил удостоверение адвоката от Совета адвокатов Полтавской области.