На Бахмутском направлении у ВСУ есть успехи, украинские силы постепенно наступают — Маляр 7 сентября, 19:50 Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Украинские силы добились определенных успехов на Бахмутском направлении.

В эфире телемарафона Маляр сообщила, что на юге наступают украинские сила, а на востоке — оккупанты.

«Но восток неоднородный, там есть четыре направления, где враг пытается пробить нашу оборону. Это Купянское, Лиманское, Авдеевское и Марьинское. Но там есть и Бахмутское направление, где сейчас у нас есть успехи — мы там постепенно наступаем», — сказала Маляр.

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Маляр добавила, что на Купянском, Лиманском направления есть обострения и довольно сложная ситуация на Марьинском и Авдеевском направлениях.

Комментируя информацию о возможном наступлении оккупантов на Лимано-Купянском направлении, Маляр сказала, что «перспектива такая, что россияне готовятся к активизации, но реализуют ли они это план, будет зависеть от обстоятельств».

Ранее начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что на Купянском направлении российские оккупанты формируют «ударный кулак» из сотни тысяч военных.