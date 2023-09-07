На Бахмутском направлении у ВСУ есть успехи, украинские силы постепенно наступают — Маляр

7 сентября, 19:50
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Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Украинские силы добились определенных успехов на Бахмутском направлении.

В эфире телемарафона Маляр сообщила, что на юге наступают украинские сила, а на востоке — оккупанты.

«Но восток неоднородный, там есть четыре направления, где враг пытается пробить нашу оборону. Это Купянское, Лиманское, Авдеевское и Марьинское. Но там есть и Бахмутское направление, где сейчас у нас есть успехи — мы там постепенно наступаем», — сказала Маляр.

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Генштаб сообщил, что Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi) Закрепляются на достигнутых рубежах. Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута — Генштаб

Маляр добавила, что на Купянском, Лиманском направления есть обострения и довольно сложная ситуация на Марьинском и Авдеевском направлениях.

Комментируя информацию о возможном наступлении оккупантов на Лимано-Купянском направлении, Маляр сказала, что «перспектива такая, что россияне готовятся к активизации, но реализуют ли они это план, будет зависеть от обстоятельств».

Ранее начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что на Купянском направлении российские оккупанты формируют «ударный кулак» из сотни тысяч военных.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Контрнаступление Война России против Украины

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