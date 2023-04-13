«Отличная работа». Сырский показал удар ВСУ по вражескому складу БК на Бахмутском направлении — видео 13 апреля, 10:23 ВСУ ударили по вражескому складу БК (Фото:t.me/osirskiy)

В четверг, 13 апреля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал удар ВСУ по вражескому складу БК на Бахмутском направлении.

«Воины 45 оабр в сотрудничестве с аэроразведкой 56 ОМБр качественно отработали по вражескому складу БК на Бахмутском направлении. Отличная работа», — написал он в Telegram.

Видео дня

Генштаб сообщал, что, несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток, благодаря мужеству каждого воина, было отражено более 45 атак противника.

Читайте также: В Бахмуте российский снайпер цинично расстрелял пожилую пару

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Американский институт изучения войны в сводке по итогам 3 апреля сообщил, что наемники ЧВК Вагнера, вероятно, все же захватили здание городской администрации Бахмута и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.