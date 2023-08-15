Оккупанты вынуждены постоянно проводить ротацию на Бахмутском направлении из-за больших потерь — Череватый

15 августа, 18:36
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Череватый сказал, что на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях произошло по одному боестолкновению (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Череватый сказал, что на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях произошло по одному боестолкновению (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Ежедневные потери в личном составе и технике заставляют российских оккупантов на Бахмутском направлении регулярно ротировать подразделения.

Об этом во вторник, 15 августа, сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Череватый отметил, что действия украинских военных заставили россиян на Бахмутском направлении мощно выстраивать оборону, а в некоторых случаях пытаться контратаковать.

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«Ежедневные потери — десятки или сотни, если с ранеными — заставляют ротировать подразделения, слаживать их. А уничтоженная или поврежденная техника постоянно нуждается в восстановлении или замене. Эти две причины заставляют их проводить ротации войск и усиливать свои позиции», — отметил Череватый.

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По его словам, на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях произошло по одному боестолкновению.

«На востоке (ночью) происходило интенсивное использование всех видов поражения. Однако именно боевых столкновений на Бахмутском и на Лимано-Купянском направлениях произошло по одному», — сказал он.

Кроме того, представитель Восточной группировки добавил, что россияне 635 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины на Бахмутском направлении. Также враг совершил два авианалета. Однако, по его словам, ВСУ в ответ предоставили противнику мощный отпор.

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15 августа спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что Силы обороны Украины продвигаются на направлении Урожайного на южном фронте и ведут наступление южнее Бахмута Донецкой области.

Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.

В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на востоке Украины войска РФ уменьшили количество обстрелов и атак после мощного удара ВСУ по оккупантам на Купянском и Лиманском направлениях в рамках контрнаступления.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Бахмут Контрнаступление Война России против Украины российские потери потери врага силы обороны Сергей Череватый

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