Обстановка на Бахмутском направлении вновь обострилась — Маляр 3 июля, 20:01 Силы обороны Украины продвигаются на Бахмутском направлении (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 3 июля, сообщила, что на Бахмутском направлении обстановка на фронте снова обострилась.

«Продолжается поединок за перехват инициативы. Сегодня и враг пытался наступать на этом направлении, но безуспешно. И наши силы обороны — имели определенный успех», — сообщает она в Telegram.

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Маляр добавила, что ситуация на фронте меняется очень быстро. Контроль над одними и теми же позициями, по ее словам, может дважды в сутки теряться и восстанавливаться. Россияне активно реагирует на все действия ВСУ и создает на угрожающих направлениях три линии обороны.

«На южном фланге в районе Клещиевки наши войска с боями, но продвигаются. На северном фланге продолжаются бои. В самом Бахмуте тоже неспокойно», — сообщила замминистра.

Маляр отметила, что россияне в городе постоянно ведут огонь, пытается сорвать украинскую логистику и нанести максимальные потери ВСУ. В то же время, украинские защитники не дают врагу передвигаться по городу и поражают огнем позиции врага, добавила она.

Накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении.