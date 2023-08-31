Военные ССО уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян под Бахмутом: беспилотник сбросил снаряды и вернулся назад

31 августа, 09:37
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Беспилотник украинских военных сбросил два снаряда на оккупантов и вернулся назад (Фото:Скриншот видео Силы спецопераций ВСУ/Telegram)

Беспилотник украинских военных сбросил два снаряда на оккупантов и вернулся назад (Фото:Скриншот видео Силы спецопераций ВСУ/Telegram)

Военнослужащие Сил спецопераций ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, предварительно о расположении вражеского КСП доложила разведка. Операторы беспилотного комплекса зарядили беспилотник мощными снарядами и отправили по заданным координатам.

Видео дня

Бомбардировка вражеского командно-наблюдательного пункта прошла успешно. Два снаряда попали в цель, а сам беспилотник успешно вернулся назад.

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На видео видно, как украинские военные запускают беспилотник и координируют его действия.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1697126940371554480?s=46

Украинские войска продолжают наступление и имеют успех на двух направлениях на южном фронте и продолжают наступление вблизи Бахмута.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Беспилотник Бахмут Война России против Украины российские потери Силы специальных операций (ССО)

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