На Бахмутском направлении есть движение вперед — Зеленский 13 июня, 23:09 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал об успехах и продвижении Сил обороны на фронте. В частности на Бахмутском направлении.

Зеленский заявил о движении вперед на Бахмутском направлении и поблагодарил воинов 80-й отдельной бригады ДШВ.

«Бахмутское направление, а это, в частности, воины 80-й отдельной бригады ДШВ, — на разных участках есть движение вперед. Я благодарю вас! Спасибо за чрезвычайную храбрость!», — сказал Зеленский.

Видео дня

Также он отметил, что подразделения объединенной стратегической группировки войск Таврия, находясь в условиях чрезвычайно жестоких боев, в условиях авиационного и артиллерийского превосходства оккупанта также продвигаются вперед.

«Подразделения ОСУВ Таврия — в условиях чрезвычайно жестоких боев, в условиях авиационного и артиллерийского превосходства оккупанта есть движение вперед. Спасибо, вам воины! Спасибо за каждый шаг и за каждый метр украинской земли, которая освобождается от российского зла!» — подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский отметил морпехов 35-й и 36-й отдельных бригад, 110-ю отдельную механизированную бригаду, 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду, 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, артиллеристов 55-й отдельной бригады Запорожская Сечь.

Инфографика: NV

12 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины начали контрнаступление.

Министерство обороны сообщило, что за прошедшую неделю украинские защитники продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов.

В ОП отметили, что украинские войска ведут контрнаступательные действия, освобождая населенные пункты. При этом не стоит ожидать быстрых результатов по деоккупации всех территорий страны.